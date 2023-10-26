Автолюбителі назвали три найгірші моделі автомобілів з Китаю

Серед сучасних китайських авто трапляються дуже невдалі моделі. Фото: landwind

Попри кількісний та якісний розвиток китайської автомобільної промисловості останніми роками, деякі моделі місцевих виробників не дотягують навіть до посереднього рівня. Говоримо про машини, які не відповідають сучасним уявленням про продуктивність, надійність та якість збірки.

Про це написав сайт Avtosota.

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1. Zotye T600

Фото: wikipedia

У 2022 році продали лише 14 тис. одиниць T600, що є низьким показником для китайського ринку, особливо у порівнянні з популярнішими середньорозмірними позашляховиками у сегменті. Авто розчаровує водіїв через:

проблеми з двигуном;

низьку якість збірки;

неякісні матеріали салону;

слабке прискорення;

високе споживання пального.

2. Landwind X7

Фото: wikipedia

Попри відносно доступну ціну, у 2022 році Landwind X7, підозріло схожого на Range Rover Evoque, продали лише 8,5 тис. одиниць. Він заслужив погану славу серед автовласників через проблеми з:

надійністю;

якістю збірки;

двигуном;

електрикою.

3. Great Wall Wingle 5

Фото: wikimedia

У 2022 році продали лише 7,2 тис. одиниць пікапа Great Wall Wingle 5. Основні претензії водіїв:

якість збірки авто;

проблеми з двигуном;

несправності коробки передач;

неякісні матеріали салону.

Раніше ми представляли ТОП-3 найкращих китайських авто, на думку водіїв Піднебесної у 2023 році. Також повідомляли, що Chery випустила повнопривідний кросовер Jetour Traveller з приємним цінником.