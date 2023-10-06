ТОП 3 найкращих китайських авто, на думку водіїв Піднебесної у 2023 році

Китайський автопром здобувши визнання місцевих покупців завдяки різноманітним функціям та цікавим ціновим пропозиціям. Фото: carnewschina.com

Китай залишається найбільшим світовим автовиробником, де за 6 місяців 2023 року виготовили понад 13,2 млн одиниць автотранспорту. В Україні авто з КНР також поступово набувають популярності через роботу виробників над якістю та доступну ціну, зокрема понад 83% проданих в нашій країні електрокарів у вересні 2023 року мали китайське походження.

Avtosota склала рейтинг найкращих авто, які отримали найвищі оцінки від китайських автолюбителів.

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1. Geely Boyue Pro

Фото: wikipedia

Плюси моделі

Оснащений надійним 1,8-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю до 184 к. с.

Має просторий салон — розміри авто 4510 x 1831 x 1690 мм.

Розхід палива становить 7,8 л на 100 км, що робить його економічно вигідним для щоденних поїздок.

Має сучасний та витончений дизайн.

З кліренсом 18,2 см, авто годиться для різних дорожніх умов.

2. BYD Qin

Фото: wikipedia

Плюси моделі

Електрокар має запас ходу до 520 км на одному заряді.

Електрична силова установка забезпечує розгін до 100 км/год трохи більше ніж за 7 секунд.

Оснащений сучасними функціями, такими як адаптивний круїз-контроль, система попередження про виїзд зі смуги руху та комплексна інформаційно-розважальна система.

Аеродинамічний та сучасний дизайн вражає.

3. Great Wall Haval H6

Фото: wikipedia

Плюси моделі

Пропонує низку варіантів двигунів, зокрема мотори з турбонаддувом об’ємом 1,5 л та 2 л, що забезпечують потужність до 190 к. с.

Комфортний та добре продуманий інтер’єр.

Авто витрачає приблизно 7,6 л на 100 км, що робить його економічним вибором для щоденного використання.

Haval H6 є одним з найбільш продаваних позашляховиків у Китаї, що свідчить про визнання споживачів.

Раніше американське агентство назвало найкращі китайські авто у 2023 році. Також ми повідомляли, що новий російський "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC.