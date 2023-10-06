Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП 3 найкращих китайських авто, на думку водіїв Піднебесної у 2023 році arrow

ТОП 3 найкращих китайських авто, на думку водіїв Піднебесної у 2023 році

6 жовтня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 3 найкращих китайських авто, на думку водіїв Піднебесної у 2023 році
Китайський автопром здобувши визнання місцевих покупців завдяки різноманітним функціям та цікавим ціновим пропозиціям. Фото: carnewschina.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Китай залишається найбільшим світовим автовиробником, де за 6 місяців 2023 року виготовили понад 13,2 млн одиниць автотранспорту. В Україні авто з КНР також поступово набувають популярності через роботу виробників над якістю та доступну ціну, зокрема понад 83% проданих в нашій країні електрокарів у вересні 2023 року мали китайське походження.

Avtosota склала рейтинг найкращих авто, які отримали найвищі оцінки від китайських автолюбителів.

Читайте також:

1. Geely Boyue Pro

Фото: wikipedia

Плюси моделі

  • Оснащений надійним 1,8-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю до 184 к. с.
  • Має просторий салон — розміри авто 4510 x 1831 x 1690 мм.
  • Розхід палива становить 7,8 л на 100 км, що робить його економічно вигідним для щоденних поїздок.
  • Має сучасний та витончений дизайн.
  • З кліренсом 18,2 см, авто годиться для різних дорожніх умов.

2. BYD Qin

Фото: wikipedia

Плюси моделі

  • Електрокар має запас ходу до 520 км на одному заряді.
  • Електрична силова установка забезпечує розгін до 100 км/год трохи більше ніж за 7 секунд.
  • Оснащений сучасними функціями, такими як адаптивний круїз-контроль, система попередження про виїзд зі смуги руху та комплексна інформаційно-розважальна система.
  • Аеродинамічний та сучасний дизайн вражає.

3. Great Wall Haval H6

Фото: wikipedia

Плюси моделі

  • Пропонує низку варіантів двигунів, зокрема мотори з турбонаддувом об’ємом 1,5 л та 2 л, що забезпечують потужність до 190 к. с.
  • Комфортний та добре продуманий інтер’єр.
  • Авто витрачає приблизно 7,6 л на 100 км, що робить його економічним вибором для щоденного використання.
  • Haval H6 є одним з найбільш продаваних позашляховиків у Китаї, що свідчить про визнання споживачів.

Раніше американське агентство назвало найкращі китайські авто у 2023 році. Також ми повідомляли, що новий російський "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз