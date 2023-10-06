ТОП 3 найкращих китайських авто, на думку водіїв Піднебесної у 2023 році
Китай залишається найбільшим світовим автовиробником, де за 6 місяців 2023 року виготовили понад 13,2 млн одиниць автотранспорту. В Україні авто з КНР також поступово набувають популярності через роботу виробників над якістю та доступну ціну, зокрема понад 83% проданих в нашій країні електрокарів у вересні 2023 року мали китайське походження.
Avtosota склала рейтинг найкращих авто, які отримали найвищі оцінки від китайських автолюбителів.
1. Geely Boyue Pro
Плюси моделі
- Оснащений надійним 1,8-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю до 184 к. с.
- Має просторий салон — розміри авто 4510 x 1831 x 1690 мм.
- Розхід палива становить 7,8 л на 100 км, що робить його економічно вигідним для щоденних поїздок.
- Має сучасний та витончений дизайн.
- З кліренсом 18,2 см, авто годиться для різних дорожніх умов.
2. BYD Qin
Плюси моделі
- Електрокар має запас ходу до 520 км на одному заряді.
- Електрична силова установка забезпечує розгін до 100 км/год трохи більше ніж за 7 секунд.
- Оснащений сучасними функціями, такими як адаптивний круїз-контроль, система попередження про виїзд зі смуги руху та комплексна інформаційно-розважальна система.
- Аеродинамічний та сучасний дизайн вражає.
3. Great Wall Haval H6
Плюси моделі
- Пропонує низку варіантів двигунів, зокрема мотори з турбонаддувом об’ємом 1,5 л та 2 л, що забезпечують потужність до 190 к. с.
- Комфортний та добре продуманий інтер’єр.
- Авто витрачає приблизно 7,6 л на 100 км, що робить його економічним вибором для щоденного використання.
- Haval H6 є одним з найбільш продаваних позашляховиків у Китаї, що свідчить про визнання споживачів.
Раніше американське агентство назвало найкращі китайські авто у 2023 році. Також ми повідомляли, що новий російський "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC.