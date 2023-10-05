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Новий "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC

5 жовтня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Новий "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC
За російський шильдик на китайському авто JAC Sehol A5 Plus доведеться доплатити ціну ще однієї машини. Фото: JAC
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Російський автопром в умовах санкцій продовжує рухатися в напрямку зборки авто з китайських машинокомплектів та продажу їх під власною етикеткою вдвічі дорожче. Так, новий "Москвич 6", який надійде у продаж наприкінці жовтня, є копією китайського седана JAC Sehol A5 Plus.

Про це повідомило Autonews.

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Ще торік в Росії розпочали крупновузлову збірку китайських автомобілів під брендом "Москвич" на колишньому заводі Renault у Москві.

Характеристики "Москвич 6"

  • Довжина: 4,77 м
  • Багажник: 540 літрів.
  • 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 136 і 174 к. с. у парі з безступінчастою трансмісією CVT або турбодвигуном GDI 174 к. с. у парі з роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням.
  • Кольори кузова: чорний, білий, сірий, червоний та синій.
  • Базова версія матиме панель приладів з екраном діагоналлю 3,5 дюйма, аудіосистему та мультимедіа з екраном діагоналлю 10,4 дюйма.
  • Круїз-контроль.
  • Система дистанційного запуску двигуна.
  • Камера заднього виду та датчик паркування.

Деякі російські дилери вже відмовляються брати на реалізацію "Москвич 6", через занадто "бідну" комплектацію та завищені ціни на тлі інших китайських автомобілів.

Порівняльні ціни на "Москвич 6" та Sehol A5 Plus

  • В Росії "Москвич 6" коштуватиме від 27 тис. до 31 тис. доларів.
  • В Китаї JAC Sehol A5 Plus продають від 9,2 до 12 тис. доларів.
  • В Україні JAC J7, модернізованою версією якого є JAC Sehol A5 Plus, коштує від 16 тис. доларів.

Раніше ми писали, що новий російський електрокар i-Van виявився гіршою та дорожчою копією китайського Dongfeng. Також представляли ТОП 15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року.

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