Новый "Москвич" оказался более бедной и дорогой копией китайского авто JAC
Российский автопром в условиях санкций продолжает двигаться в направлении сборки авто из китайских машинокомплектов и продажи их под собственной этикеткой вдвое дороже. Так, новый "Москвич 6", поступающий в продажу в конце октября, является копией китайского седана JAC Sehol A5 Plus.
Об этом сообщило Autonews.
Еще в прошлом году в России приступили к крупноузловой сборке китайских автомобилей под брендом "Москвич" на бывшем заводе Renault в Москве.
Характеристики "Москвич 6"
- Длина: 4,77 м
- Багажник: 540 литров.
- 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 и 174 л. в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT или турбодвигателем GDI 174 л. в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.
- Цвет кузова: черный, белый, серый, красный и синий.
- Базовая версия будет иметь приборную панель с экраном диагональю 3,5 дюйма, аудиосистему и мультимедиа с экраном диагональю 10,4 дюйма.
- Круиз-контроль.
- Система дистанционного запуска двигателя.
- Задний вид камеры и датчик парковки.
Некоторые российские дилеры уже отказываются брать на реализацию "Москвич 6" из-за слишком "бедной" комплектации и завышенных цен на фоне других китайских автомобилей.
Сравнительные цены на "Москвич 6" и Sehol A5 Plus
- В России "Москвич 6" обойдется от 27 тыс. до 31 тыс. долларов.
- В Китае JAC Sehol A5 Plus продается от 9,2 до 12 тыс. долларов.
- В Украине JAC J7, модернизированной версией которого является JAC Sehol A5 Plus, стоит от 16 тысяч долларов.
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