Новый "Москвич" оказался более бедной и дорогой копией китайского авто JAC

За российский шильдик на китайском автомобиле JAC Sehol A5 Plus придется доплатить цену еще одной машины. Фото: JAC

Российский автопром в условиях санкций продолжает двигаться в направлении сборки авто из китайских машинокомплектов и продажи их под собственной этикеткой вдвое дороже. Так, новый "Москвич 6", поступающий в продажу в конце октября, является копией китайского седана JAC Sehol A5 Plus.

Об этом сообщило Autonews.

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Еще в прошлом году в России приступили к крупноузловой сборке китайских автомобилей под брендом "Москвич" на бывшем заводе Renault в Москве.

Характеристики "Москвич 6"

Длина: 4,77 м

Багажник: 540 литров.

1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 и 174 л. в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT или турбодвигателем GDI 174 л. в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Цвет кузова: черный, белый, серый, красный и синий.

Базовая версия будет иметь приборную панель с экраном диагональю 3,5 дюйма, аудиосистему и мультимедиа с экраном диагональю 10,4 дюйма.

Круиз-контроль.

Система дистанционного запуска двигателя.

Задний вид камеры и датчик парковки.

Некоторые российские дилеры уже отказываются брать на реализацию "Москвич 6" из-за слишком "бедной" комплектации и завышенных цен на фоне других китайских автомобилей.

Сравнительные цены на "Москвич 6" и Sehol A5 Plus

В России "Москвич 6" обойдется от 27 тыс. до 31 тыс. долларов.

В Китае JAC Sehol A5 Plus продается от 9,2 до 12 тыс. долларов.

В Украине JAC J7, модернизированной версией которого является JAC Sehol A5 Plus, стоит от 16 тысяч долларов.

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