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Американское агентство назвало лучшие китайские автомобили в 2023 году: рейтинг

21 сентября 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Рейтинг лучших китайских автомобилей в 2023 году: исследование американского агентства
Geely занял самую высокую позицию среди китайских брендов. Фото: carnewschina
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Владельцы авто китайского производства стали более довольны своими машинами, чем в прошлом. Впрочем, разрыв между показателями автомобилей премиум-сегмента и массовыми моделями продолжает расти.

К такому выводу пришло китайское подразделение известной американской компании JD Power.

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Исследование производительности, качества и компоновки китайских автомобилей 2023 JD Power измеряет эмоциональную привязанность владельцев к своему новому автомобилю и уровень удовольствия от него по 37 параметрам в 10 группах:

  • экстерьер;
  • настройка и запуск двигателя;
  • посадка и высадка;
  • интерьер;
  • производительность;
  • ощущение от управления;
  • безопасность;
  • информационно-развлекательные системы;
  • комфорт вождения;
  • экономия горючего.

Исследование основывается на ответах более 35 тыс. владельцев 230 моделей от 48 разных брендов. Они владели новым транспортом от двух месяцев до полугода в более чем 80 крупных городах Китая.

Результаты опроса JD Power

  • Общая оценка удовлетворенности составляет 738 баллов из 1000, что на 8 баллов выше, чем в 2022 году, и является самым высоким показателем за последние четыре года.
  • Оценка среди премиальных брендов выросла до 757 баллов в этом году с 744 баллов в 2022-м.
  • Разрыв между премиальными брендами и международным масс-маркетом увеличился до 19 баллов.
  • Показатель автомобилей с ДВС вырос с 730 до 738, но разрыв с электромобилями (776) увеличился до 38 баллов.

ТОП 3 китайских бренда

  • Geely — 744 балла;
  • Chery — 741;
  • Roewe — 740.

ТОП 3 премиум-брендов

  • Porsche — 763;
  • Audi — 760;
  • BMW — 758.

ТОП 3 брендов международного масс-маркета

  • Buick — 755;
  • Dongfeng Nissan — 747;
  • GAC Honda — 747.

Ранее мы писали о ценах и характеристиках нового бюджетного внедорожника Haval H5. Также Chery представила новый недорогой компактный кроссовер Tansuo 06.

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