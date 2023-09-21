Рейтинг лучших китайских автомобилей в 2023 году: исследование американского агентства

Американское агентство назвало лучшие китайские автомобили в 2023 году: рейтинг
Владельцы авто китайского производства стали более довольны своими машинами, чем в прошлом. Впрочем, разрыв между показателями автомобилей премиум-сегмента и массовыми моделями продолжает расти.
К такому выводу пришло китайское подразделение известной американской компании JD Power.
Исследование производительности, качества и компоновки китайских автомобилей 2023 JD Power измеряет эмоциональную привязанность владельцев к своему новому автомобилю и уровень удовольствия от него по 37 параметрам в 10 группах:
- экстерьер;
- настройка и запуск двигателя;
- посадка и высадка;
- интерьер;
- производительность;
- ощущение от управления;
- безопасность;
- информационно-развлекательные системы;
- комфорт вождения;
- экономия горючего.
Исследование основывается на ответах более 35 тыс. владельцев 230 моделей от 48 разных брендов. Они владели новым транспортом от двух месяцев до полугода в более чем 80 крупных городах Китая.
Результаты опроса JD Power
- Общая оценка удовлетворенности составляет 738 баллов из 1000, что на 8 баллов выше, чем в 2022 году, и является самым высоким показателем за последние четыре года.
- Оценка среди премиальных брендов выросла до 757 баллов в этом году с 744 баллов в 2022-м.
- Разрыв между премиальными брендами и международным масс-маркетом увеличился до 19 баллов.
- Показатель автомобилей с ДВС вырос с 730 до 738, но разрыв с электромобилями (776) увеличился до 38 баллов.
ТОП 3 китайских бренда
- Geely — 744 балла;
- Chery — 741;
- Roewe — 740.
ТОП 3 премиум-брендов
- Porsche — 763;
- Audi — 760;
- BMW — 758.
ТОП 3 брендов международного масс-маркета
- Buick — 755;
- Dongfeng Nissan — 747;
- GAC Honda — 747.
Ранее мы писали о ценах и характеристиках нового бюджетного внедорожника Haval H5. Также Chery представила новый недорогой компактный кроссовер Tansuo 06.