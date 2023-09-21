Рейтинг лучших китайских автомобилей в 2023 году: исследование американского агентства

Geely занял самую высокую позицию среди китайских брендов. Фото: carnewschina

Владельцы авто китайского производства стали более довольны своими машинами, чем в прошлом. Впрочем, разрыв между показателями автомобилей премиум-сегмента и массовыми моделями продолжает расти.

К такому выводу пришло китайское подразделение известной американской компании JD Power.

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Исследование производительности, качества и компоновки китайских автомобилей 2023 JD Power измеряет эмоциональную привязанность владельцев к своему новому автомобилю и уровень удовольствия от него по 37 параметрам в 10 группах:

экстерьер;

настройка и запуск двигателя;

посадка и высадка;

интерьер;

производительность;

ощущение от управления;

безопасность;

информационно-развлекательные системы;

комфорт вождения;

экономия горючего.

Исследование основывается на ответах более 35 тыс. владельцев 230 моделей от 48 разных брендов. Они владели новым транспортом от двух месяцев до полугода в более чем 80 крупных городах Китая.

Результаты опроса JD Power

Общая оценка удовлетворенности составляет 738 баллов из 1000, что на 8 баллов выше, чем в 2022 году, и является самым высоким показателем за последние четыре года.

Оценка среди премиальных брендов выросла до 757 баллов в этом году с 744 баллов в 2022-м.

Разрыв между премиальными брендами и международным масс-маркетом увеличился до 19 баллов.

Показатель автомобилей с ДВС вырос с 730 до 738, но разрыв с электромобилями (776) увеличился до 38 баллов.

ТОП 3 китайских бренда

Geely — 744 балла;

Chery — 741;

Roewe — 740.

ТОП 3 премиум-брендов

Porsche — 763;

Audi — 760;

BMW — 758.

ТОП 3 брендов международного масс-маркета

Buick — 755;

Dongfeng Nissan — 747;

GAC Honda — 747.

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