Рейтинг найкращих китайських авто у 2023 році: дослідження американського агентства

Американське агентство назвало найкращі китайські авто у 2023 році: рейтинг
Власники авто китайського виробництва стали задоволенішими своїми машинами, ніж торік. Втім розрив між показниками автомобілів з преміумсегмента та масовими моделями продовжує рости.
До такого висновку дійшов китайський підрозділ відомої американської компанії J.D. Power.
Дослідження продуктивності, якості та компонування китайських автомобілів 2023 року J.D. Power вимірює емоційну прив'язаність власників до свого нового автомобіля та рівень задоволення від нього за 37 параметрами у 10 групах:
- екстер'єр;
- налаштування та запуск двигуна;
- посадка та висадка;
- інтер'єр;
- продуктивність;
- відчуття від керування;
- безпека;
- інформаційно-розважальні системи;
- комфорт водіння;
- економія пального.
Дослідження ґрунтується на відповідях понад 35 тис. власників 230 моделей від 48 різних брендів. Вони володіли новим транспортом від двох місяців до пів року у понад 80 великих містах Китаю.
Результати опитування J.D. Power
- Загальна оцінка задоволеності становить 738 балів з 1000, що на 8 балів вище, ніж у 2022 році, і є найвищим показником за останні чотири роки.
- Оцінка серед преміальних брендів зросла до 757 балів цього року з 744 балів торік.
- Розрив між преміальними брендами та міжнародним мас-маркетом збільшився до 19 балів.
- Показник для автомобілів з ДВЗ виріс з 730 до 738, але розрив з електромобілями (776) збільшився до 38 балів.
ТОП 3 китайських бренди
- Geely — 744 бали;
- Chery — 741;
- Roewe — 740.
ТОП 3 преміумбрендів
- Porsche — 763;
- Audi — 760;
- BMW — 758.
ТОП 3 брендів міжнародного мас-маркету
- Buick — 755;
- Dongfeng Nissan — 747;
- GAC Honda — 747.
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