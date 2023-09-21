Рейтинг найкращих китайських авто у 2023 році: дослідження американського агентства

Geely посів найвищу позицію серед китайських брендів. Фото: carnewschina

Власники авто китайського виробництва стали задоволенішими своїми машинами, ніж торік. Втім розрив між показниками автомобілів з преміумсегмента та масовими моделями продовжує рости.

До такого висновку дійшов китайський підрозділ відомої американської компанії J.D. Power.

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Дослідження продуктивності, якості та компонування китайських автомобілів 2023 року J.D. Power вимірює емоційну прив'язаність власників до свого нового автомобіля та рівень задоволення від нього за 37 параметрами у 10 групах:

екстер'єр;

налаштування та запуск двигуна;

посадка та висадка;

інтер'єр;

продуктивність;

відчуття від керування;

безпека;

інформаційно-розважальні системи;

комфорт водіння;

економія пального.

Дослідження ґрунтується на відповідях понад 35 тис. власників 230 моделей від 48 різних брендів. Вони володіли новим транспортом від двох місяців до пів року у понад 80 великих містах Китаю.

Результати опитування J.D. Power

Загальна оцінка задоволеності становить 738 балів з 1000, що на 8 балів вище, ніж у 2022 році, і є найвищим показником за останні чотири роки.

Оцінка серед преміальних брендів зросла до 757 балів цього року з 744 балів торік.

Розрив між преміальними брендами та міжнародним мас-маркетом збільшився до 19 балів.

Показник для автомобілів з ДВЗ виріс з 730 до 738, але розрив з електромобілями (776) збільшився до 38 балів.

ТОП 3 китайських бренди

Geely — 744 бали;

Chery — 741;

Roewe — 740.

ТОП 3 преміумбрендів

Porsche — 763;

Audi — 760;

BMW — 758.

ТОП 3 брендів міжнародного мас-маркету

Buick — 755;

Dongfeng Nissan — 747;

GAC Honda — 747.

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