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Американське агентство назвало найкращі китайські авто у 2023 році: рейтинг

21 вересня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Рейтинг найкращих китайських авто у 2023 році: дослідження американського агентства
Geely посів найвищу позицію серед китайських брендів. Фото: carnewschina
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Власники авто китайського виробництва стали задоволенішими своїми машинами, ніж торік. Втім розрив між показниками автомобілів з преміумсегмента та масовими моделями продовжує рости.

До такого висновку дійшов китайський підрозділ відомої американської компанії J.D. Power.

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Дослідження продуктивності, якості та компонування китайських автомобілів 2023 року J.D. Power вимірює емоційну прив'язаність власників до свого нового автомобіля та рівень задоволення від нього за 37 параметрами у 10 групах:

  • екстер'єр;
  • налаштування та запуск двигуна;
  • посадка та висадка;
  • інтер'єр;
  • продуктивність;
  • відчуття від керування;
  • безпека;
  • інформаційно-розважальні системи;
  • комфорт водіння;
  • економія пального.

Дослідження ґрунтується на відповідях понад 35 тис. власників 230 моделей від 48 різних брендів. Вони володіли новим транспортом від двох місяців до пів року у понад 80 великих містах Китаю.

Результати опитування J.D. Power

  • Загальна оцінка задоволеності становить 738 балів з 1000, що на 8 балів вище, ніж у 2022 році, і є найвищим показником за останні чотири роки.
  • Оцінка серед преміальних брендів зросла до 757 балів цього року з 744 балів торік.
  • Розрив між преміальними брендами та міжнародним мас-маркетом збільшився до 19 балів.
  • Показник для автомобілів з ДВЗ виріс з 730 до 738, але  розрив з електромобілями (776) збільшився до 38 балів.

ТОП 3 китайських бренди

  • Geely — 744 бали;
  • Chery — 741;
  • Roewe — 740.

ТОП 3 преміумбрендів

  • Porsche — 763;
  • Audi — 760;
  • BMW — 758.

ТОП 3 брендів міжнародного мас-маркету

  • Buick — 755;
  • Dongfeng Nissan — 747;
  • GAC Honda — 747.

Раніше ми писали про ціни та характеристики нового бюджетного позашляховика Haval H5. Також Chery представила новий недорогий компактний кросовер Tansuo 06.

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