ТОП 3 лучших китайских авто, по мнению водителей Поднебесной в 2023 году
Китай остается крупнейшим мировым автопроизводителем, где за 6 месяцев 2023 года было произведено более 13,2 млн единиц автотранспорта. В Украине авто из КНР также постепенно приобретают популярность из-за работы производителей над качеством и доступной ценой, так, более 83% проданных в нашей стране электрокаров в сентябре 2023 года имели китайское происхождение.
Avtosota составила рейтинг лучших авто, получивших самые высокие оценки от китайских автолюбителей.
1. Geely Boyue Pro
Плюсы модели
- Оснащен надежным 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью до 184 л. с.
- Имеет просторный салон — размеры авто 4510 x 1831 x 1690 мм.
- Расход топлива составляет 7,8 л на 100 км, что делает его экономически выгодным для ежедневных поездок.
- Имеет современный и утонченный дизайн.
- С клиренсом 18,2 см, авто годится для разных дорожных условий.
2. BYD Qin
Плюсы модели
- Электрокар имеет запас хода до 520 км на одном заряде.
- Электрическая силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч чуть более, чем за 7 секунд.
- Оснащен современными функциями, такими как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы движения и комплексная информационно развлекательная система.
- Аэродинамический и современный дизайн впечатляет.
3. Great Wall Haval H6
Плюсы модели
- Предлагает ряд вариантов двигателей, в том числе моторы с турбонаддувом объемом 1,5 л и 2 л, обеспечивающие мощность до 190 л.
- Удобный и хорошо обдуманный интерьер.
- Автомобиль тратит примерно 7,6 л на 100 км, что делает его экономичным выбором для ежедневного использования.
- Haval H6 является одним из самых продаваемых внедорожников в Китае, что говорит о признании потребителей.
Ранее американское агентство назвало лучшие китайские автомобили в 2023 году. Также мы сообщали, что новый российский "Москвич" оказался более бедной и дорогой копией китайского авто JAC.