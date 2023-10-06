ТОП 3 лучших китайских авто, по мнению водителей Поднебесной в 2023 году

Китайский автопром получил признание местных покупателей благодаря разнообразным функциям и интересным ценовым предложениям. Фото: carnewschina.com

Китай остается крупнейшим мировым автопроизводителем, где за 6 месяцев 2023 года было произведено более 13,2 млн единиц автотранспорта. В Украине авто из КНР также постепенно приобретают популярность из-за работы производителей над качеством и доступной ценой, так, более 83% проданных в нашей стране электрокаров в сентябре 2023 года имели китайское происхождение.

Avtosota составила рейтинг лучших авто, получивших самые высокие оценки от китайских автолюбителей.

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1. Geely Boyue Pro

Фото: wikipedia

Плюсы модели

Оснащен надежным 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью до 184 л. с.

Имеет просторный салон — размеры авто 4510 x 1831 x 1690 мм.

Расход топлива составляет 7,8 л на 100 км, что делает его экономически выгодным для ежедневных поездок.

Имеет современный и утонченный дизайн.

С клиренсом 18,2 см, авто годится для разных дорожных условий.

2. BYD Qin

Фото: wikipedia

Плюсы модели

Электрокар имеет запас хода до 520 км на одном заряде.

Электрическая силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч чуть более, чем за 7 секунд.

Оснащен современными функциями, такими как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы движения и комплексная информационно развлекательная система.

Аэродинамический и современный дизайн впечатляет.

3. Great Wall Haval H6

Фото: wikipedia

Плюсы модели

Предлагает ряд вариантов двигателей, в том числе моторы с турбонаддувом объемом 1,5 л и 2 л, обеспечивающие мощность до 190 л.

Удобный и хорошо обдуманный интерьер.

Автомобиль тратит примерно 7,6 л на 100 км, что делает его экономичным выбором для ежедневного использования.

Haval H6 является одним из самых продаваемых внедорожников в Китае, что говорит о признании потребителей.

Ранее американское агентство назвало лучшие китайские автомобили в 2023 году. Также мы сообщали, что новый российский "Москвич" оказался более бедной и дорогой копией китайского авто JAC.