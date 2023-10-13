ТОП 5 найбільш продаваних китайських авто в Україні у 2023 році

Електромобілі Volkswagen стали лідерами серед ввезених з Китаю авто в Україну. Фото: autoua.net

За дев'ять місяців 2023 року українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто китайського виробництва. Вони вже охопили 13% українського ринку нових легкових автомобілів.

Про це повідомив Укравтопром.

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Серед загальної кількості придбаних машин нових китайських авто — 5,4 тис. одиниць. Вживаних майже вдвічі менше — 2,8 тис. автомобілів. Тому не дивно, що у сегменті вживаних авто частка китайських машин залишається у межах 2%.

Ще одна характерна особливість китайського автомобільного імпорту в Україну — переважна більшість легкових авто з КНР були електромобілі — 80%.

ТОП 5 найбільш продаваних китайських нових авто в Україні у 2023 році

Volkswagen ID.4 — 1738 од.; Dong Feng/Honda M-NV — 549 од.; Chery Tiggo 4 — 345 од.; Volkswagen ID.6 — 336 од.; Honda E — 265 од.

ТОП 5 найбільш продаваних китайських вживаних авто в Україні у 2023 році

Volkswagen ID.4 — 1080 од.; Dong Feng/Honda M-NV — 446 од.; Volkswagen ID.6 — 208 од.; Honda E — 124 од.; Tesla Model Y — 101 од.

В п'ятірках лідерів попиту, за винятком Chery Tiggo 4, потрапили авто, вироблені в Китаї під відомими світовими брендами.

Раніше Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y за ціною 18,5 тис. доларів. Також повідомляли, що новий російський "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC.