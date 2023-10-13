Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП 5 найбільш продаваних китайських авто в Україні у 2023 році arrow

ТОП 5 найбільш продаваних китайських авто в Україні у 2023 році

13 жовтня 2023 14:15
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найбільш продаваних китайських авто в Україні у 2023 році
Електромобілі Volkswagen стали лідерами серед ввезених з Китаю авто в Україну. Фото: autoua.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За дев'ять місяців 2023 року українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто китайського виробництва. Вони вже охопили 13% українського ринку нових легкових автомобілів.

Про це повідомив Укравтопром.

Читайте також:

Серед загальної кількості придбаних машин нових китайських авто — 5,4 тис. одиниць. Вживаних майже вдвічі менше — 2,8 тис. автомобілів. Тому не дивно, що у сегменті вживаних авто частка китайських машин залишається у межах 2%.

Ще одна характерна особливість китайського автомобільного імпорту в Україну — переважна більшість легкових авто з КНР були електромобілі — 80%.

ТОП 5 найбільш продаваних китайських нових авто в Україні у 2023 році

  1. Volkswagen ID.4 — 1738 од.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV — 549 од.;
  3. Chery Tiggo 4 — 345 од.;
  4. Volkswagen ID.6 — 336 од.;
  5. Honda E — 265 од.

ТОП 5 найбільш продаваних китайських вживаних авто в Україні у 2023 році

  1. Volkswagen ID.4 — 1080 од.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV — 446 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 208 од.;
  4. Honda E — 124 од.;
  5. Tesla Model Y — 101 од.

В п'ятірках лідерів попиту, за винятком Chery Tiggo 4, потрапили авто, вироблені в Китаї під відомими світовими брендами.

Раніше Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y за ціною 18,5 тис. доларів. Також повідомляли, що новий російський "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз