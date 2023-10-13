Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП 5 самых продаваемых китайских авто в Украине в 2023 году arrow

ТОП 5 самых продаваемых китайских авто в Украине в 2023 году

13 октября 2023 14:15
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 самых продаваемых китайских авто в Украине в 2023 году
Электромобили Volkswagen стали лидерами среди ввезенных из Китая автомобилей в Украину. Фото: autoua.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За девять месяцев 2023 года украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых авто китайского производства. Они уже охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Среди общего количества приобретенных машин новых китайских автомобилей — 5,4 тыс. единиц. Подержанных почти вдвое меньше — 2,8 тыс. авто. Поэтому неудивительно, что в сегменте подержанных легковушек доля китайских машин остается в пределах 2%.

Еще одна характерная особенность китайского автомобильного импорта в Украину — подавляющее большинство легковых авто из КНР были электромобилями — 80%.

ТОП 5 самых продаваемых китайских новых авто в Украине в 2023 году

  1. Volkswagen ID.4 — 1738 ед.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV — 549 ед.;
  3. Chery Tiggo 4 — 345 ед.;
  4. Volkswagen ID.6 — 336 ед.;
  5. Honda E — 265 ед.

ТОП 5 самых продаваемых китайских б/у авто в Украине в 2023 году

  1. Volkswagen ID.4 — 1080 ед.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV — 446 ед.;
  3. Volkswagen ID.6 — 208 ед.;
  4. Honda E — 124 ед.;
  5. Tesla Model Y — 101 ед.

В пятерках лидеров спроса, за исключением Chery Tiggo 4, попали автомобили, произведенные в Китае под известными мировыми брендами.

Ранее Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y по цене 18,5 тыс. долларов. Также сообщалось, что новый российский "Москвич" оказался более бедной и дорогой копией китайского авто JAC.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз