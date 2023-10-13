ТОП 5 самых продаваемых китайских авто в Украине в 2023 году

Электромобили Volkswagen стали лидерами среди ввезенных из Китая автомобилей в Украину. Фото: autoua.net

За девять месяцев 2023 года украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых авто китайского производства. Они уже охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Среди общего количества приобретенных машин новых китайских автомобилей — 5,4 тыс. единиц. Подержанных почти вдвое меньше — 2,8 тыс. авто. Поэтому неудивительно, что в сегменте подержанных легковушек доля китайских машин остается в пределах 2%.

Еще одна характерная особенность китайского автомобильного импорта в Украину — подавляющее большинство легковых авто из КНР были электромобилями — 80%.

ТОП 5 самых продаваемых китайских новых авто в Украине в 2023 году

Volkswagen ID.4 — 1738 ед.; Dong Feng/Honda M-NV — 549 ед.; Chery Tiggo 4 — 345 ед.; Volkswagen ID.6 — 336 ед.; Honda E — 265 ед.

ТОП 5 самых продаваемых китайских б/у авто в Украине в 2023 году

Volkswagen ID.4 — 1080 ед.; Dong Feng/Honda M-NV — 446 ед.; Volkswagen ID.6 — 208 ед.; Honda E — 124 ед.; Tesla Model Y — 101 ед.

В пятерках лидеров спроса, за исключением Chery Tiggo 4, попали автомобили, произведенные в Китае под известными мировыми брендами.

Ранее Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y по цене 18,5 тыс. долларов. Также сообщалось, что новый российский "Москвич" оказался более бедной и дорогой копией китайского авто JAC.