ТОП 5 самых продаваемых китайских авто в Украине в 2023 году
За девять месяцев 2023 года украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых авто китайского производства. Они уже охватили 13% украинского рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщил Укравтопром.
Среди общего количества приобретенных машин новых китайских автомобилей — 5,4 тыс. единиц. Подержанных почти вдвое меньше — 2,8 тыс. авто. Поэтому неудивительно, что в сегменте подержанных легковушек доля китайских машин остается в пределах 2%.
Еще одна характерная особенность китайского автомобильного импорта в Украину — подавляющее большинство легковых авто из КНР были электромобилями — 80%.
ТОП 5 самых продаваемых китайских новых авто в Украине в 2023 году
- Volkswagen ID.4 — 1738 ед.;
- Dong Feng/Honda M-NV — 549 ед.;
- Chery Tiggo 4 — 345 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 336 ед.;
- Honda E — 265 ед.
ТОП 5 самых продаваемых китайских б/у авто в Украине в 2023 году
- Volkswagen ID.4 — 1080 ед.;
- Dong Feng/Honda M-NV — 446 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 208 ед.;
- Honda E — 124 ед.;
- Tesla Model Y — 101 ед.
В пятерках лидеров спроса, за исключением Chery Tiggo 4, попали автомобили, произведенные в Китае под известными мировыми брендами.
Ранее Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y по цене 18,5 тыс. долларов. Также сообщалось, что новый российский "Москвич" оказался более бедной и дорогой копией китайского авто JAC.
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