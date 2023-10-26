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Автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая

26 октября 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Автолюбители назвали три самых плохих моделей автомобилей из Китая
Среди современных китайских авто встречаются очень неудачные модели. Фото: landwind
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Несмотря на количественное и качественное развитие китайской автомобильной промышленности за последние годы, некоторые модели местных производителей не дотягивают даже до среднего уровня. Говорим о машинах, которые не сответствуют современным представлениям о производительности, надежности и качестве сборки.

Об этом пишет сайт Avtosota.

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1. Zotye T600

Фото: wikipedia

В 2022 году продали только 14 тыс. единиц T600, что является низким показателем для китайского рынка, особенно по сравнению с более популярными среднеразмерными внедорожниками в сегменте. Авто разочаровывает водителей из-за:

  • проблем с двигателем;
  • низкого качества сборки;
  • некачественных материалов салона;
  • слабого ускорения;
  • высокого потребления топлива.

2. Landwind X7

Фото: wikipedia

Несмотря на относительно доступную цену, в 2022 году Landwind X7, подозрительно похожего на Range Rover Evoque, продали всего 8,5 тыс. единиц. Он заслужил плохую славу среди автовладельцев из-за проблем с:

  • надежностью;
  • качеством сборки;
  • двигателем;
  • электричеством.

3. Great Wall Wingle 5

Фото: wikimedia

В 2022 году продали всего 7,2 тыс. единиц пикапа Great Wall Wingle 5. Основные претензии водителей:

  • качество сборки;
  • проблемы с двигателем;
  • неисправности коробки;
  • некачественные материалы салона.

Ранее мы представляли ТОП 3 лучших китайских авто, по мнению водителей Поднебесной в 2023 году. Также сообщалось, что Chery выпустила полноприводный кроссовер Jetour Traveller с приятным ценником.

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