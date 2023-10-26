Автолюбители назвали три самых плохих моделей автомобилей из Китая

Автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая
Несмотря на количественное и качественное развитие китайской автомобильной промышленности за последние годы, некоторые модели местных производителей не дотягивают даже до среднего уровня. Говорим о машинах, которые не сответствуют современным представлениям о производительности, надежности и качестве сборки.
Об этом пишет сайт Avtosota.
1. Zotye T600
В 2022 году продали только 14 тыс. единиц T600, что является низким показателем для китайского рынка, особенно по сравнению с более популярными среднеразмерными внедорожниками в сегменте. Авто разочаровывает водителей из-за:
- проблем с двигателем;
- низкого качества сборки;
- некачественных материалов салона;
- слабого ускорения;
- высокого потребления топлива.
2. Landwind X7
Несмотря на относительно доступную цену, в 2022 году Landwind X7, подозрительно похожего на Range Rover Evoque, продали всего 8,5 тыс. единиц. Он заслужил плохую славу среди автовладельцев из-за проблем с:
- надежностью;
- качеством сборки;
- двигателем;
- электричеством.
3. Great Wall Wingle 5
В 2022 году продали всего 7,2 тыс. единиц пикапа Great Wall Wingle 5. Основные претензии водителей:
- качество сборки;
- проблемы с двигателем;
- неисправности коробки;
- некачественные материалы салона.
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