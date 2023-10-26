Автолюбители назвали три самых плохих моделей автомобилей из Китая

Среди современных китайских авто встречаются очень неудачные модели. Фото: landwind

Несмотря на количественное и качественное развитие китайской автомобильной промышленности за последние годы, некоторые модели местных производителей не дотягивают даже до среднего уровня. Говорим о машинах, которые не сответствуют современным представлениям о производительности, надежности и качестве сборки.

Об этом пишет сайт Avtosota.

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1. Zotye T600

Фото: wikipedia

В 2022 году продали только 14 тыс. единиц T600, что является низким показателем для китайского рынка, особенно по сравнению с более популярными среднеразмерными внедорожниками в сегменте. Авто разочаровывает водителей из-за:

проблем с двигателем;

низкого качества сборки;

некачественных материалов салона;

слабого ускорения;

высокого потребления топлива.

2. Landwind X7

Фото: wikipedia

Несмотря на относительно доступную цену, в 2022 году Landwind X7, подозрительно похожего на Range Rover Evoque, продали всего 8,5 тыс. единиц. Он заслужил плохую славу среди автовладельцев из-за проблем с:

надежностью;

качеством сборки;

двигателем;

электричеством.

3. Great Wall Wingle 5

Фото: wikimedia

В 2022 году продали всего 7,2 тыс. единиц пикапа Great Wall Wingle 5. Основные претензии водителей:

качество сборки;

проблемы с двигателем;

неисправности коробки;

некачественные материалы салона.

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