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Chery выпустила полноприводный кроссовер Jetour Traveller с приятным ценником

28 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Chery выпустила полноприводный кроссовер Jetour Traveller с приятным ценником
Jetour Traveller обладает некоторыми свойствами настоящего внедорожника. Фото: Car News China
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях автомобіль Chery Jetour Traveller, разработанный бывшим дизайнером Porsche Хаканом Саракоглу, вышел на китайский рынок. Автолюбители могут выбирать из шести моделей в ценовом диапазоне от 19 100 до 25 200 долларов.

Об этом сообщил Car News China.

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Jetour Traveller имеет квадратный кузов внедорожника и оснащен классическим контейнером для запасных частей сзади, буксировочными крюками спереди, колесными арками, боковыми стойками и багажником на крыше.

Характеристики Jetour Traveller

  • Размеры: 4785/2006/1880 мм, колесная база — 2800 мм.
  • Угол съезда: 28 °, угол развала: 30 °, минимальный дорожный просвет: 220 мм, глубина проходимости: 700 мм.
  • Три варианта силовых агрегатов: заднеприводный 1.5TD+7DCT, два полноприводных — 2.0TD+7DCT и 2.0TD+8AT.
  • Двигатель 1.5T имеет максимальную мощность 184 л.с., крутящий пиковый момент 290 Нм.
  • Расход топлива 8,35 л/100 км.
  • Некоторые модели также оснащаются полным интеллектуальным приводом XWD.

Авто может работать в шести режимах, в том числе спортивный, стандартный, экономичный, по траве, грязи и каменистому покрытию.

Jetour Traveller имеет дополнительный режим X, который может интеллектуально определять дорожные условия и переключаться на желаемый режим для обеспечения лучших условий вождения. Фото: Car News China

Интерьер и управление Jetour Traveller

  • 15,6-дюймовый центральный экран управления со встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 8155;
  • 10,25-дюймовая полностью ЖК-панель приборов;
  • 64-дюймовая панорамная крыша;
  • усовершенствованная система помощи водителю уровня 2.5, поддерживающая более 10 функций, в том числе автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и автономная парковка;
  • более дорогие конфигурации интерьера включают распознавание голоса и лица, сеть 4G, OTA-обновление и дистанционное управление.
Салон доступен в черном, красном, зеленом, оранжевом и коричневом цветах, обтянут материалами, похожими на замшу. Фото: Car News China

Ранее Chery представила очень дешевый компактный электрокар для города. Также компания выпустила новый недорогой компактный кроссовер Chery Tansuo 06.

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