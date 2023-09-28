Chery выпустила полноприводный кроссовер Jetour Traveller с приятным ценником
На днях автомобіль Chery Jetour Traveller, разработанный бывшим дизайнером Porsche Хаканом Саракоглу, вышел на китайский рынок. Автолюбители могут выбирать из шести моделей в ценовом диапазоне от 19 100 до 25 200 долларов.
Об этом сообщил Car News China.
Jetour Traveller имеет квадратный кузов внедорожника и оснащен классическим контейнером для запасных частей сзади, буксировочными крюками спереди, колесными арками, боковыми стойками и багажником на крыше.
Характеристики Jetour Traveller
- Размеры: 4785/2006/1880 мм, колесная база — 2800 мм.
- Угол съезда: 28 °, угол развала: 30 °, минимальный дорожный просвет: 220 мм, глубина проходимости: 700 мм.
- Три варианта силовых агрегатов: заднеприводный 1.5TD+7DCT, два полноприводных — 2.0TD+7DCT и 2.0TD+8AT.
- Двигатель 1.5T имеет максимальную мощность 184 л.с., крутящий пиковый момент 290 Нм.
- Расход топлива 8,35 л/100 км.
- Некоторые модели также оснащаются полным интеллектуальным приводом XWD.
Авто может работать в шести режимах, в том числе спортивный, стандартный, экономичный, по траве, грязи и каменистому покрытию.
Интерьер и управление Jetour Traveller
- 15,6-дюймовый центральный экран управления со встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 8155;
- 10,25-дюймовая полностью ЖК-панель приборов;
- 64-дюймовая панорамная крыша;
- усовершенствованная система помощи водителю уровня 2.5, поддерживающая более 10 функций, в том числе автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и автономная парковка;
- более дорогие конфигурации интерьера включают распознавание голоса и лица, сеть 4G, OTA-обновление и дистанционное управление.
Ранее Chery представила очень дешевый компактный электрокар для города. Также компания выпустила новый недорогой компактный кроссовер Chery Tansuo 06.