Chery выпустила полноприводный кроссовер Jetour Traveller с приятным ценником

Jetour Traveller обладает некоторыми свойствами настоящего внедорожника. Фото: Car News China

На днях автомобіль Chery Jetour Traveller, разработанный бывшим дизайнером Porsche Хаканом Саракоглу, вышел на китайский рынок. Автолюбители могут выбирать из шести моделей в ценовом диапазоне от 19 100 до 25 200 долларов.

Об этом сообщил Car News China.

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Jetour Traveller имеет квадратный кузов внедорожника и оснащен классическим контейнером для запасных частей сзади, буксировочными крюками спереди, колесными арками, боковыми стойками и багажником на крыше.

Характеристики Jetour Traveller

Размеры: 4785/2006/1880 мм, колесная база — 2800 мм.

Угол съезда: 28 °, угол развала: 30 °, минимальный дорожный просвет: 220 мм, глубина проходимости: 700 мм.

Три варианта силовых агрегатов: заднеприводный 1.5TD+7DCT, два полноприводных — 2.0TD+7DCT и 2.0TD+8AT.

Двигатель 1.5T имеет максимальную мощность 184 л.с., крутящий пиковый момент 290 Нм.

Расход топлива 8,35 л/100 км.

Некоторые модели также оснащаются полным интеллектуальным приводом XWD.

Авто может работать в шести режимах, в том числе спортивный, стандартный, экономичный, по траве, грязи и каменистому покрытию.

Jetour Traveller имеет дополнительный режим X, который может интеллектуально определять дорожные условия и переключаться на желаемый режим для обеспечения лучших условий вождения. Фото: Car News China

Интерьер и управление Jetour Traveller

15,6-дюймовый центральный экран управления со встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 8155;

10,25-дюймовая полностью ЖК-панель приборов;

64-дюймовая панорамная крыша;

усовершенствованная система помощи водителю уровня 2.5, поддерживающая более 10 функций, в том числе автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и автономная парковка;

более дорогие конфигурации интерьера включают распознавание голоса и лица, сеть 4G, OTA-обновление и дистанционное управление.

Салон доступен в черном, красном, зеленом, оранжевом и коричневом цветах, обтянут материалами, похожими на замшу. Фото: Car News China

Ранее Chery представила очень дешевый компактный электрокар для города. Также компания выпустила новый недорогой компактный кроссовер Chery Tansuo 06.