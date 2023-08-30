Новый электрокар Chery iCar 03 может доехать от Киева до Одессы без подзарядки
30 августа 2023 19:45
Chery iCar 03 — массивный внедорожник с огромными бамперами и плоским лобовым стеклом. Фото: carnewschina.com
Новый электрический внедорожник Chery iCar 03 будет продаваться уже в сентябре по цене всего 20 тыс. долларов. При этом машина имеет запас хода 500 км.
Об этом сообщил Car News China.
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Характеристики Chery iCar 03
- Габариты электрокара: 4406 х 1910 х 1715 мм, колесная база 2715 мм.
- Пять посадочных мест.
- Снаряженная масса достигает 1775/1800 кг (различается размером колес — 225/60 R18 или 225/55 R19).
- Силовая установка: батарея LFP от CATL.
- На передней оси: одиночный электродвигатель мощностью 135 кВт (184 л.с.).
- Максимальная скорость: 150 км.
Интерьер Chery iCar 03
- Центральная консоль покрыта мягкой обшивкой.
- Вокруг кнопок многофункционального руля расположена панель с рояльным лаком с дизайном колеса прокрутки.
- Приборная панель и нижняя часть вентиляционных отверстий кондиционера отделаны золотым хромом.
- С центральной панели управления убраны все физические кнопки: управление осуществляется с экрана и кнопок на руле.
Chery представила компактный электрокар QQ Ice Cream по цене 2,5 смартфона. Также компания выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов.