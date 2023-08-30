Новый электрокар Chery iCar 03 может доехать от Киева до Одессы без подзарядки

Chery iCar 03 — массивный внедорожник с огромными бамперами и плоским лобовым стеклом. Фото: carnewschina.com

Новый электрический внедорожник Chery iCar 03 будет продаваться уже в сентябре по цене всего 20 тыс. долларов. При этом машина имеет запас хода 500 км.

Об этом сообщил Car News China.

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Характеристики Chery iCar 03

Габариты электрокара: 4406 х 1910 х 1715 мм, колесная база 2715 мм.

Пять посадочных мест.

Снаряженная масса достигает 1775/1800 кг (различается размером колес — 225/60 R18 или 225/55 R19).

Силовая установка: батарея LFP от CATL.

На передней оси: одиночный электродвигатель мощностью 135 кВт (184 л.с.).

Максимальная скорость: 150 км.

Фото: carnewschina.com

Интерьер Chery iCar 03

Центральная консоль покрыта мягкой обшивкой.

Вокруг кнопок многофункционального руля расположена панель с рояльным лаком с дизайном колеса прокрутки.

Приборная панель и нижняя часть вентиляционных отверстий кондиционера отделаны золотым хромом.

С центральной панели управления убраны все физические кнопки: управление осуществляется с экрана и кнопок на руле.

Chery представила компактный электрокар QQ Ice Cream по цене 2,5 смартфона. Также компания выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов.