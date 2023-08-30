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Новый электрокар Chery iCar 03 может доехать от Киева до Одессы без подзарядки

30 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Новый электрокар Chery iCar 03 может доехать от Киева до Одессы без подзарядки
Chery iCar 03 — массивный внедорожник с огромными бамперами и плоским лобовым стеклом. Фото: carnewschina.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Новый электрический внедорожник Chery iCar 03 будет продаваться уже в сентябре по цене всего 20 тыс. долларов. При этом машина имеет запас хода 500 км.

Об этом сообщил Car News China.

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Характеристики Chery iCar 03

  • Габариты электрокара: 4406 х 1910 х 1715 мм, колесная база 2715 мм.
  • Пять посадочных мест.
  • Снаряженная масса достигает 1775/1800 кг (различается размером колес — 225/60 R18 или 225/55 R19).
  • Силовая установка: батарея LFP от CATL.
  • На передней оси: одиночный электродвигатель мощностью 135 кВт (184 л.с.).
  • Максимальная скорость: 150 км.
Фото: carnewschina.com

Интерьер Chery iCar 03

  • Центральная консоль покрыта мягкой обшивкой.
  • Вокруг кнопок многофункционального руля расположена панель с рояльным лаком с дизайном колеса прокрутки.
  • Приборная панель и нижняя часть вентиляционных отверстий кондиционера отделаны золотым хромом.
  • С центральной панели управления убраны все физические кнопки: управление осуществляется с экрана и кнопок на руле.

Chery представила компактный электрокар QQ Ice Cream по цене 2,5 смартфона. Также компания выпускает компактный бюджетный электрокар по цене от 9000 долларов.

 

 

 

 

 

 

 

 

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