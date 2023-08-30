Новий електрокар Chery iCar 03 може доїхати від Києва до Одеси без підзарядки
30 серпня 2023 19:45
Chery iCar 03 — масивний позашляховик з величезними бамперами та плоским лобовим склом. Фото: carnewschina.com
Новий електричний позашляховик Chery iCar 03 почнуть продавати вже у вересні за ціною всього 20 тис. доларів. При цьому машина має запас ходу 500 км.
Про це повідомив Car News China.
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Характеристики Chery iCar 03
- Габарити електрокара: 4406 х 1910 х 1715 мм, колісна база 2715 мм.
- П'ять посадочних місць.
- Споряджена маса досягає 1775/1800 кг (відрізняється розміром коліс — 225/60 R18 або 225/55 R19).
- Силова установка: батарея LFP від CATL.
- На передній осі: одиночний електродвигун потужністю 135 кВт (184 к.с.).
- Максимальна швидкість: 150 км.
Інтер'єр Chery iCar 03
- Центральна консоль вкрита м'якою обшивкою.
- Навколо кнопок багатофункціонального керма розміщена панель з рояльним лаком з дизайном колеса прокрутки.
- Панель приладів та нижня частина вентиляційних отворів кондиціонера оздоблені золотим хромом.
- З центральної панелі керування прибрані всі фізичні кнопки: управління здійснюється з екрана та кнопок на кермі.
Chery представила компактний електрокар QQ Ice Cream за ціною 2,5 смартфона. Також компанія випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів.