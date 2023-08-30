Новий електрокар Chery iCar 03 може доїхати від Києва до Одеси без підзарядки

Chery iCar 03 — масивний позашляховик з величезними бамперами та плоским лобовим склом. Фото: carnewschina.com

Новий електричний позашляховик Chery iCar 03 почнуть продавати вже у вересні за ціною всього 20 тис. доларів. При цьому машина має запас ходу 500 км.

Про це повідомив Car News China.

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Характеристики Chery iCar 03

Габарити електрокара: 4406 х 1910 х 1715 мм, колісна база 2715 мм.

П'ять посадочних місць.

Споряджена маса досягає 1775/1800 кг (відрізняється розміром коліс — 225/60 R18 або 225/55 R19).

Силова установка: батарея LFP від CATL.

На передній осі: одиночний електродвигун потужністю 135 кВт (184 к.с.).

Максимальна швидкість: 150 км.

Фото: carnewschina.com

Інтер'єр Chery iCar 03

Центральна консоль вкрита м'якою обшивкою.

Навколо кнопок багатофункціонального керма розміщена панель з рояльним лаком з дизайном колеса прокрутки.

Панель приладів та нижня частина вентиляційних отворів кондиціонера оздоблені золотим хромом.

З центральної панелі керування прибрані всі фізичні кнопки: управління здійснюється з екрана та кнопок на кермі.

Chery представила компактний електрокар QQ Ice Cream за ціною 2,5 смартфона. Також компанія випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів.