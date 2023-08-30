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Новий електрокар Chery iCar 03 може доїхати від Києва до Одеси без підзарядки

30 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Новий електрокар Chery iCar 03 може доїхати від Києва до Одеси без підзарядки
Chery iCar 03 — масивний позашляховик з величезними бамперами та плоским лобовим склом. Фото: carnewschina.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Новий електричний позашляховик Chery iCar 03 почнуть продавати вже у вересні за ціною всього 20 тис. доларів. При цьому машина має запас ходу 500 км.

Про це повідомив Car News China.

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Характеристики Chery iCar 03

  • Габарити електрокара: 4406 х 1910 х 1715 мм, колісна база 2715 мм.
  • П'ять посадочних місць.
  • Споряджена маса досягає 1775/1800 кг (відрізняється розміром коліс — 225/60 R18 або 225/55 R19).
  • Силова установка: батарея LFP від CATL.
  • На передній осі: одиночний електродвигун потужністю 135 кВт (184 к.с.).
  • Максимальна швидкість: 150 км.
Фото: carnewschina.com

Інтер'єр Chery iCar 03

  • Центральна консоль вкрита м'якою обшивкою.
  • Навколо кнопок багатофункціонального керма розміщена панель з рояльним лаком з дизайном колеса прокрутки.
  • Панель приладів та нижня частина вентиляційних отворів кондиціонера оздоблені золотим хромом.
  • З центральної панелі керування прибрані всі фізичні кнопки: управління здійснюється з екрана та кнопок на кермі.

Chery представила компактний електрокар QQ Ice Cream за ціною 2,5 смартфона. Також компанія випускає компактний бюджетний електрокар за ціною від 9000 доларів.

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