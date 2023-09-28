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Chery випустила повнопривідний кросовер Jetour Traveller з приємним цінником

28 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Chery випустила повнопривідний кросовер Jetour Traveller з приємним цінником
Jetour Traveller має деякі властивості справжнього позашляховика. Фото: Car News China
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями автомобіль Chery Jetour Traveller, розроблений колишнім дизайнером Porsche Хаканом Саракоглу, вийшов на китайський ринок. Автолюбителі можуть обирати з шести моделей у ціновому діапазоні від 19100 до 25200 доларів.

Про це повідомив Car News China.

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Jetour Traveller має квадратний кузов позашляховика та оснащений класичним контейнером для запасних частин ззаду, буксирувальними гаками спереду, колісними арками, боковими стійками та багажниками на даху.

Характеристики Jetour Traveller

  • Розміри: 4785/2006/1880 мм, колісна база — 2800 мм.
  • Кут з'їзду: 28°, кут розвалу: 30°, мінімальний дорожній просвіт: 220 мм, глибина прохідності: 700 мм.
  • Три варіанти силових агрегатів: задньопривідний 1.5TD+7DCT, два повнопривідних 2.0TD+7DCT та 2.0TD+8AT.
  • Двигун 1.5T має максимальну потужність 184 к.с., піковий крутний момент 290 Нм.
  • Витрата палива 8,35 л/100 км.
  • Деякі моделі також оснащуються інтелектуальним повним приводом XWD.

Авто може працювати в шести режимах, зокрема спортивний, стандартний, економічний, по траві, бруду та кам'янистому покриттю.

Jetour Traveller має додатковий режим X, який може інтелектуально визначати дорожні умови та перемикатися на бажаний режим для забезпечення найкращих умов водіння. Фото: Car News China

Інтер'єр та управління Jetour Traveller

  • 15,6-дюймовий центральний екран управління з вбудованим чіпом Qualcomm Snapdragon 8155;
  • 10,25-дюймова повністю РК-панель приладів;
  • 64-дюймовий панорамний дах;
  • вдосконалена система допомоги водієві рівня 2.5, що підтримує понад 10 функцій, зокрема автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль та автономне паркування;
  • дорожчі конфігурації інтер'єру включають розпізнавання голосу та обличчя, мережу 4G, OTA-оновлення та дистанційне керування.
Салон доступний у чорному, червоному, зеленому, помаранчевому та коричневому кольорах, обтягнутий матеріалами, схожими на замшу. Фото: Car News China

Раніше Chery представила дуже дешевий компактний електрокар для міста. Також компанія випустила новий недорогий компактний кросовер Chery Tansuo 06.

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