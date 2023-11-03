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Названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители

3 ноября 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители
Не всегда новые модели авто известных брендов получаются лучше своих предшественников. Фото: motortrend.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Даже у мировых автомобильных брендов, известных высокой надежностью своей продукции, встречаются неудачные модельные выпуски. Иногда разочарование наступает тогда, когда его совсем не ожидаешь.

Об этом написала Avtosota.

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Audi A4

Фото: topgear.com

Роскошный компактный седан в последних выпусках получил смешанные отклики от владельцев.

Производительность

  • Четырехцилиндровому 2 л двигателю с турбонаддувом не хватает мощности — он выдает посредственные 188 л.с., что недостаточно по сравнению с конкурентами.
  • Разгон до 100 км/ч занимает аж 7,3 с, что также меньше, чем у конкурентов.

Расход топлива

  • Потребление 7,8 л на 100 км пути выше среднего показателя в классе.

Показатели продаж

  • В 2022 году продажи авто упали на 15% по сравнению с предыдущим годом.

BMW X1

Фото: motorcar.com.ua

Роскошный компактный внедорожник базового уровня получил большую порцию критики от владельцев.

Размеры

  • При длине 4440 мм авто не обеспечивает достаточного пространства в салоне по сравнению с конкурентами.
  • Задние пассажиры сетуют на ограниченное пространство для ног.

Производительность

  • Двухлитровый двигатель X1 имеет мощность 228 л.с., но разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с, что является низким показателем в своем классе.

Качество и надежность

  • Проблемы с электрическими системами, в частности, неисправности в информационно-развлекательной системе, освещении и системе питания.

Ранее мы писали, что в Украине в 2023 году было продано рекордное количество новых автомобилей BMW. Также сообщали о трех лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители.

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