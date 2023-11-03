Немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители

Не всегда новые модели авто известных брендов получаются лучше своих предшественников. Фото: motortrend.com

Даже у мировых автомобильных брендов, известных высокой надежностью своей продукции, встречаются неудачные модельные выпуски. Иногда разочарование наступает тогда, когда его совсем не ожидаешь.

Об этом написала Avtosota.

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Audi A4

Фото: topgear.com

Роскошный компактный седан в последних выпусках получил смешанные отклики от владельцев.

Производительность

Четырехцилиндровому 2 л двигателю с турбонаддувом не хватает мощности — он выдает посредственные 188 л.с., что недостаточно по сравнению с конкурентами.

Разгон до 100 км/ч занимает аж 7,3 с, что также меньше, чем у конкурентов.

Расход топлива

Потребление 7,8 л на 100 км пути выше среднего показателя в классе.

Показатели продаж

В 2022 году продажи авто упали на 15% по сравнению с предыдущим годом.

BMW X1

Фото: motorcar.com.ua

Роскошный компактный внедорожник базового уровня получил большую порцию критики от владельцев.

Размеры

При длине 4440 мм авто не обеспечивает достаточного пространства в салоне по сравнению с конкурентами.

Задние пассажиры сетуют на ограниченное пространство для ног.

Производительность

Двухлитровый двигатель X1 имеет мощность 228 л.с., но разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с, что является низким показателем в своем классе.

Качество и надежность

Проблемы с электрическими системами, в частности, неисправности в информационно-развлекательной системе, освещении и системе питания.

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