Названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители
Даже у мировых автомобильных брендов, известных высокой надежностью своей продукции, встречаются неудачные модельные выпуски. Иногда разочарование наступает тогда, когда его совсем не ожидаешь.
Об этом написала Avtosota.
Audi A4
Роскошный компактный седан в последних выпусках получил смешанные отклики от владельцев.
Производительность
- Четырехцилиндровому 2 л двигателю с турбонаддувом не хватает мощности — он выдает посредственные 188 л.с., что недостаточно по сравнению с конкурентами.
- Разгон до 100 км/ч занимает аж 7,3 с, что также меньше, чем у конкурентов.
Расход топлива
- Потребление 7,8 л на 100 км пути выше среднего показателя в классе.
Показатели продаж
- В 2022 году продажи авто упали на 15% по сравнению с предыдущим годом.
BMW X1
Роскошный компактный внедорожник базового уровня получил большую порцию критики от владельцев.
Размеры
- При длине 4440 мм авто не обеспечивает достаточного пространства в салоне по сравнению с конкурентами.
- Задние пассажиры сетуют на ограниченное пространство для ног.
Производительность
- Двухлитровый двигатель X1 имеет мощность 228 л.с., но разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с, что является низким показателем в своем классе.
Качество и надежность
- Проблемы с электрическими системами, в частности, неисправности в информационно-развлекательной системе, освещении и системе питания.
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