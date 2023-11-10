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Попит на гібридні авто в Україні рекордно зріс — хто лідирує в списку

10 листопада 2023 02:55
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Інна Буряк
редактор
Попит на гібридні авто в Україні рекордно зріс — хто лідирує в списку
Жінка за кермом авто. Фото: firtka.if.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україна поповнила свій автопарк на 1792 гібридних легкових авто за жовтень 2023 року. Цей показник є рекордним за останні 22 місяці. 

Про це повідомляє Укравтопром.

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"Частка нових авто в цій кількості становила 59%", — йдеться в повідомленні.

Так, лідерують на ринку гібридів такі автомобілі:

  • Nissan Qashqai — 207 авто;
  • Toyota RAV-4 — 151 авто;
  • Toyota Corolla Cross — 102 авто.

Зазначається, що серед зареєстрованих імпортованих вживаних автомобілів з гібридними силовими установками перше місце посідає Ford Fusion US з 58 автомобілями. Далі в списку йдуть:

  • Ford Fusion US — 58 авто;
  • Toyota Prius — 53 авто;
  • Ford C-Max — 50 авто.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 13,8 тис. гібридних легковиків (8,9 тис. нових та 4,9 тис. авто з пробігом)", — додали в Укравтопром.

Нагадаємо, що в Україні попит на вживані авто теж зріс. Так, українці купили на 41% більше вживаних автомобілів у жовтні цьогоріч, ніж торік. Стало відомо про топ-10 транспортних засобів серед автолюбителів.

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