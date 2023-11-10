Попит на гібридні авто в Україні рекордно зріс — хто лідирує в списку

Жінка за кермом авто. Фото: firtka.if.ua

Україна поповнила свій автопарк на 1792 гібридних легкових авто за жовтень 2023 року. Цей показник є рекордним за останні 22 місяці.

Про це повідомляє Укравтопром.

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"Частка нових авто в цій кількості становила 59%", — йдеться в повідомленні.

Так, лідерують на ринку гібридів такі автомобілі:

Nissan Qashqai — 207 авто;

Toyota RAV-4 — 151 авто;

Toyota Corolla Cross — 102 авто.

Зазначається, що серед зареєстрованих імпортованих вживаних автомобілів з гібридними силовими установками перше місце посідає Ford Fusion US з 58 автомобілями. Далі в списку йдуть:

Ford Fusion US — 58 авто;

Toyota Prius — 53 авто;

Ford C-Max — 50 авто.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 13,8 тис. гібридних легковиків (8,9 тис. нових та 4,9 тис. авто з пробігом)", — додали в Укравтопром.

Нагадаємо, що в Україні попит на вживані авто теж зріс. Так, українці купили на 41% більше вживаних автомобілів у жовтні цьогоріч, ніж торік. Стало відомо про топ-10 транспортних засобів серед автолюбителів.