Попит на вживані авто в Україні зріс — топ-10 моделей жовтня
Українці купили на 41% більше вживаних автомобілів у жовтні цьогоріч, ніж торік. Мова йде про 21,3 тисячі транспортних засобів. Також відомо, які серед них найпопулярніші серед покупців.
Про це повідомляє Укравтопром.
Яким вживаним авто віддали перевагу українці в жовтні
"Відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем піднялись на 1%", — йдеться в повідомленні.
Таким чином у цьому сегменті авторинку найбільший відсоток припадав на такі автомобілі:
- на бензині — 44%;
- на дизелі — 31%;
- електромобілі — 17%;
- автомобілі з ГБО — 5%;
- гібриди — 3%.
Які найпопулярніші вживані моделі жовтня
Volkswagen Golf знову очолив список зареєстрованих ввезених вживаних автомобілів, а топ-5 лідерів залишається сталим протягом останніх місяців. Таким чином до десятка найпопулярніших моделей жовтня потрапили:
- VOLKSWAGEN Golf — 1544 од.;
- RENAULT Megane — 1200 од.;
- SKODA Octavia — 960 од.;
- VOLKSWAGEN Passat — 785 од.;
- NISSAN Leaf — 573 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 451 од.;
- TESLA Model 3 — 442 од.;
- AUDI A4 — 416 од.;
- FORD Focus — 411 од.;
- NISSAN Qashqai — 404 од.
Зазначається також, що з початку року в Україні було зареєстровано 169,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, що у 3,4 раза перевищує кількість проданих нових автомобілів за цей період.
Нагадаємо, що український парк нових легкових авто виріс у жовтні 2023 року на 83% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Стало відомо, яким моделям автолюбителі віддавали перевагу.
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