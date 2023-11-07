Попит на вживані авто в Україні зріс — топ-10 моделей жовтня

Чоловіки оглядають машини на авторинку. Фото: auto.24tv.ua

Українці купили на 41% більше вживаних автомобілів у жовтні цьогоріч, ніж торік. Мова йде про 21,3 тисячі транспортних засобів. Також відомо, які серед них найпопулярніші серед покупців.

Про це повідомляє Укравтопром.

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"Відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем піднялись на 1%", — йдеться в повідомленні.

Таким чином у цьому сегменті авторинку найбільший відсоток припадав на такі автомобілі:

на бензині — 44%;

на дизелі — 31%;

електромобілі — 17%;

автомобілі з ГБО — 5%;

гібриди — 3%.

Які найпопулярніші вживані моделі жовтня

Volkswagen Golf знову очолив список зареєстрованих ввезених вживаних автомобілів, а топ-5 лідерів залишається сталим протягом останніх місяців. Таким чином до десятка найпопулярніших моделей жовтня потрапили:

VOLKSWAGEN Golf — 1544 од.;

RENAULT Megane — 1200 од.;

SKODA Octavia — 960 од.;

VOLKSWAGEN Passat — 785 од.;

NISSAN Leaf — 573 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 451 од.;

TESLA Model 3 — 442 од.;

AUDI A4 — 416 од.;

FORD Focus — 411 од.;

NISSAN Qashqai — 404 од.

Зазначається також, що з початку року в Україні було зареєстровано 169,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, що у 3,4 раза перевищує кількість проданих нових автомобілів за цей період.

Нагадаємо, що український парк нових легкових авто виріс у жовтні 2023 року на 83% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Стало відомо, яким моделям автолюбителі віддавали перевагу.