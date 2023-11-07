Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Попит на вживані авто в Україні зріс — топ-10 моделей жовтня arrow

Попит на вживані авто в Україні зріс — топ-10 моделей жовтня

7 листопада 2023 04:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Попит на вживані авто в Україні зріс — топ-10 моделей жовтня
Чоловіки оглядають машини на авторинку. Фото: auto.24tv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці купили на 41% більше вживаних автомобілів у жовтні цьогоріч, ніж торік. Мова йде про 21,3 тисячі транспортних засобів. Також відомо, які серед них найпопулярніші серед покупців.  

Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також:

Яким вживаним авто віддали перевагу українці в жовтні

"Відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем піднялись на 1%", — йдеться в повідомленні.

Таким чином у цьому сегменті авторинку найбільший відсоток припадав на такі автомобілі:

  • на бензині — 44%;
  • на дизелі — 31%;
  • електромобілі — 17%;
  • автомобілі з ГБО — 5%;
  • гібриди — 3%.

Які найпопулярніші вживані моделі жовтня

Volkswagen Golf знову очолив список зареєстрованих ввезених вживаних автомобілів, а топ-5 лідерів залишається сталим протягом останніх місяців. Таким чином до десятка найпопулярніших моделей жовтня потрапили:

  • VOLKSWAGEN Golf — 1544 од.;
  • RENAULT Megane — 1200 од.;
  • SKODA Octavia — 960 од.;
  • VOLKSWAGEN Passat — 785 од.;
  • NISSAN Leaf — 573 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 451 од.;
  • TESLA Model 3 — 442 од.;
  • AUDI A4 — 416 од.;
  • FORD Focus — 411 од.;
  • NISSAN Qashqai — 404 од.

Зазначається також, що з початку року в Україні було зареєстровано 169,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, що у 3,4 раза перевищує кількість проданих нових автомобілів за цей період.

Нагадаємо, що український парк нових легкових авто виріс у жовтні 2023 року на 83% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Стало відомо, яким моделям автолюбителі віддавали перевагу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі