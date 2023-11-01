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Названі найбільш продавані нові легкові авто в Україні у жовтні 2023 року

1 листопада 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Toyota, Volkswagen, Skoda та інші: які нові авто купляли українці у жовтні 2023 року
Рекордсменами з продажу нових машин в Україні стали автомобілі марки Toyota. Фото: 0629.com.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Український парк нових легкових авто виріс у жовтні 2023 року на 83% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Автолюбителі віддавали перевагу марці Toyota та моделі Renault Duster.

Про це повідомив Укравтопром.

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Попит на українському ринку нових автомобілів

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових автомобілів. А взагалі з січня по жовтень 2023 року українці придбали та поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільший попит мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 одиниць. У порівнянні з жовтнем 2022 року в Україні реалізація нових Toyota збільшилась на 40%.

А бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster — було придбано 387 одиниць авто цієї моделі.

ТОП 10 найбільш продаваних нових легкових авто в Україні у жовтні 2023 року

  1. Toyota — продано 929 одиниць;
  2. Volkswagen — 574;
  3. Skoda — 477;
  4. BMW — 461;
  5. Renault — 432;
  6. Nissan — 309;
  7. Hyundai — 240;
  8. Mercedes-Benz — 224;
  9. Mazda — 220;
  10. Peugeot — 200.

Раніше ми писали, чому під час повномасштабної війни українці стали купляти більше дорогих авто. Також повідомляли, які бюджетні авто з автоматичною коробкою передач можна придбати в Україні у 2023 році.

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