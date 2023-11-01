Toyota, Volkswagen, Skoda та інші: які нові авто купляли українці у жовтні 2023 року

Названі найбільш продавані нові легкові авто в Україні у жовтні 2023 року
Український парк нових легкових авто виріс у жовтні 2023 року на 83% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Автолюбителі віддавали перевагу марці Toyota та моделі Renault Duster.
Про це повідомив Укравтопром.
Попит на українському ринку нових автомобілів
У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових автомобілів. А взагалі з січня по жовтень 2023 року українці придбали та поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільший попит мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 одиниць. У порівнянні з жовтнем 2022 року в Україні реалізація нових Toyota збільшилась на 40%.
А бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster — було придбано 387 одиниць авто цієї моделі.
ТОП 10 найбільш продаваних нових легкових авто в Україні у жовтні 2023 року
- Toyota — продано 929 одиниць;
- Volkswagen — 574;
- Skoda — 477;
- BMW — 461;
- Renault — 432;
- Nissan — 309;
- Hyundai — 240;
- Mercedes-Benz — 224;
- Mazda — 220;
- Peugeot — 200.
Раніше ми писали, чому під час повномасштабної війни українці стали купляти більше дорогих авто. Також повідомляли, які бюджетні авто з автоматичною коробкою передач можна придбати в Україні у 2023 році.
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