Toyota, Volkswagen, Skoda и другие: какие новые авто покупали украинцы в октябре 2023 года

Названы наиболее продаваемые новые легковые авто в Украине в октябре 2023 года
Украинский парк новых легковых автомобилей вырос в октябре 2023 года на 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Автолюбители предпочитали марку Toyota и модель Renault Duster.
Об этом сообщил Укравтопром.
Спрос на украинском рынке новых автомобилей
В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых автомобилей. А вообще с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшим спросом пользуются автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 единиц. По сравнению с октябрем 2022 года, в Украине реализация новых Toyota увеличилась на 40%.
А бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster — было приобретено 387 единиц авто этой модели.
ТОП 10 самых продаваемых новых легковых автомобилей в Украине в октябре 2023 года
- Toyota — продано 929 единиц;
- Volkswagen — 574;
- Skoda — 477;
- BMW — 461;
- Renault — 432;
- Nissan — 309;
- Hyundai — 240;
- Mercedes-Benz — 224;
- Mazda — 220;
- Peugeot — 200.
Ранее мы писали, почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих автомобилей. Также сообщалось, какие бюджетные авто с автоматической коробкой передач можно приобрести в Украине в 2023 году.
Читайте Новини.LIVE!