Toyota, Volkswagen, Skoda и другие: какие новые авто покупали украинцы в октябре 2023 года

Рекордсменами по продажам новых машин в Украине стали автомобили марки Toyota. Фото: 0629.com.ua

Украинский парк новых легковых автомобилей вырос в октябре 2023 года на 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Автолюбители предпочитали марку Toyota и модель Renault Duster.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых автомобилей. А вообще с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом пользуются автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 единиц. По сравнению с октябрем 2022 года, в Украине реализация новых Toyota увеличилась на 40%.

А бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster — было приобретено 387 единиц авто этой модели.

ТОП 10 самых продаваемых новых легковых автомобилей в Украине в октябре 2023 года

Toyota — продано 929 единиц; Volkswagen — 574; Skoda — 477; BMW — 461; Renault — 432; Nissan — 309; Hyundai — 240; Mercedes-Benz — 224; Mazda — 220; Peugeot — 200.

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