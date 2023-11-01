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Названы наиболее продаваемые новые легковые авто в Украине в октябре 2023 года

1 ноября 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Toyota, Volkswagen, Skoda и другие: какие новые авто покупали украинцы в октябре 2023 года
Рекордсменами по продажам новых машин в Украине стали автомобили марки Toyota. Фото: 0629.com.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Украинский парк новых легковых автомобилей вырос в октябре 2023 года на 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Автолюбители предпочитали марку Toyota и модель Renault Duster.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых автомобилей. А вообще с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом пользуются автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 единиц. По сравнению с октябрем 2022 года, в Украине реализация новых Toyota увеличилась на 40%.

А бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster — было приобретено 387 единиц авто этой модели.

ТОП 10 самых продаваемых новых легковых автомобилей в Украине в октябре 2023 года

  1. Toyota — продано 929 единиц;
  2. Volkswagen — 574;
  3. Skoda — 477;
  4. BMW — 461;
  5. Renault — 432;
  6. Nissan — 309;
  7. Hyundai — 240;
  8. Mercedes-Benz — 224;
  9. Mazda — 220;
  10. Peugeot — 200.

Ранее мы писали, почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих автомобилей. Также сообщалось, какие бюджетные авто с автоматической коробкой передач можно приобрести в Украине в 2023 году.

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