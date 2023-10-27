Почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих авто
Несмотря на полномасштабную войну, средняя стоимость новых авто, которые приобрели украинцы, в январе-сентябре 2023 года выросла на 20%. Журналисты связывают такой парадокс, как с отложенным спросом чиновников-коррупционеров, так и с попыткой украинцев жить сегодняшним днем на фоне неопределенного будущего.
Об этом написала "Экономическая правда".
Как выросла цена автомобилей в Украине
Согласно расчетам ЭП, средняя стоимость автомобиля в январе-сентябре 2023 года выросла на 20% до 1,56 млн грн по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов.
Стоимость б/у машин, привезенных из-за границы, также выросла на 16% до 430 тыс. грн за единицу.
Снизился возраст подержанной машины. Сейчас он самый низкий за годы наблюдений — менее 10 лет. Ранее этот показатель равнялся 11-12 годам.
Вероятные причины
- В 2022-2023 годах продажи premium-брендов BMW, Mercedes-Benz и Lexus побили все рекорды. Итого эта тройка перегнала в продажах показатели 2021 года.
- Отложенный спрос чиновников, реализованный ими только в 2022 году, когда народные депутаты отменили публичные декларации.
- Улучшение потребительских настроений украинцев и их желание "жить здесь и сейчас".
Ранее мы писали, что в Украине в 2023 году было продано рекордное количество новых автомобилей BMW. Также сообщали о трех лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители.
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