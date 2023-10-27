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Почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих авто

27 октября 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих авто
Во время войны значительно выросла стоимость купленных украинцами автомобилей. Фото: dreamprestiges.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Несмотря на полномасштабную войну, средняя стоимость новых авто, которые приобрели украинцы, в январе-сентябре 2023 года выросла на 20%. Журналисты связывают такой парадокс, как с отложенным спросом чиновников-коррупционеров, так и с попыткой украинцев жить сегодняшним днем на фоне неопределенного будущего.

Об этом написала "Экономическая правда".

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Согласно расчетам ЭП, средняя стоимость автомобиля в январе-сентябре 2023 года выросла на 20% до 1,56 млн грн по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов.

Стоимость б/у машин, привезенных из-за границы, также выросла на 16% до 430 тыс. грн за единицу.

Снизился возраст подержанной машины. Сейчас он самый низкий за годы наблюдений — менее 10 лет. Ранее этот показатель равнялся 11-12 годам.

Инфографика: "Экономическая правда"

Вероятные причины

  1. В 2022-2023 годах продажи premium-брендов BMW, Mercedes-Benz и Lexus побили все рекорды. Итого эта тройка перегнала в продажах показатели 2021 года.
  2. Отложенный спрос чиновников, реализованный ими только в 2022 году, когда народные депутаты отменили публичные декларации.
  3. Улучшение потребительских настроений украинцев и их желание "жить здесь и сейчас".

Ранее мы писали, что в Украине в 2023 году было продано рекордное количество новых автомобилей BMW. Также сообщали о трех лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители.

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