В Украину завезли коллекционные суперкары Ferrari и Porsche: кто владелец
В Украину завезли очень дорогие спортивные модели автомобилей Ferrari и Porsche. Они пополнят автоколлекцию одного украинца.
Об этом сообщает Supercars в Instagram.
Уникальные автомобили в Украине
Два уникальных автомобиля были замечены в Киеве.
Первый автомобиль — купе Ferrari 612 Scaglietti. Уникальность этой модели в ее редком цвете — Rubino Micalizzato. Это реальная капсула времени с пробегом всего 26 км. Она хранилась в частной коллекции где-то на Ближнем Востоке.
Второй автомобиль — это первый дорестайловый Porsche 911 GT3 в 996 кузове, выпуска 1999-2001 годов. Его стоимость превышает 100 тысяч долларов.
Сообщается, что оба автомобиля пополнят автоколлекцию одного киевлянина. Правда, его имя не разглашается.
Напомним, Nissan отзывает некоторые электрические кроссоверы Ariya 2023 года выпуска из-за дефекта программного обеспечения инвертора, который может привести к неожиданному отключению авто. Это касается почти 10 тысяч автомобилей.