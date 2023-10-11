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В Украину завезли коллекционные суперкары Ferrari и Porsche: кто владелец

11 октября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украину завезли коллекционные суперкары Ferrari и Porsche: кто владелец
Ferrari 612 Scaglietti. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украину завезли очень дорогие спортивные модели автомобилей Ferrari и Porsche. Они пополнят автоколлекцию одного украинца.

Об этом сообщает Supercars в Instagram.

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Уникальные автомобили в Украине

Два уникальных автомобиля были замечены в Киеве.

Первый автомобиль — купе Ferrari 612 Scaglietti. Уникальность этой модели в ее редком цвете — Rubino Micalizzato. Это реальная капсула времени с пробегом всего 26 км. Она хранилась в частной коллекции где-то на Ближнем Востоке.

Второй автомобиль — это первый дорестайловый Porsche 911 GT3 в 996 кузове, выпуска 1999-2001 годов. Его стоимость превышает 100 тысяч долларов.

Уникальный автомобиль в Киеве
Porsche 911 GT3. Фото: Instagram

Сообщается, что оба автомобиля пополнят автоколлекцию одного киевлянина. Правда, его имя не разглашается.

Напомним, Nissan отзывает некоторые электрические кроссоверы Ariya 2023 года выпуска из-за дефекта программного обеспечения инвертора, который может привести к неожиданному отключению авто. Это касается почти 10 тысяч автомобилей.

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