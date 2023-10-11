В Україну завезли колекційні суперкари Ferrari та Porsche: хто власник

Ferrari 612 Scaglietti. Фото: скриншот

В Україну завезли дуже дорогі спортивні моделі автівок Ferrari та Porsche. Вони поповнити автоколекцію одного українця.

Про це повідомляє Supercars в Instagram.

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Дві унікальні автівки були помічені у Києві.

Перша автівка — купе Ferrari 612 Scaglietti. Унікальність цієї моделі у її рідкісному кольорі Rubino Micalizzato. Це справжня капсула часу з пробігом усього 26 км. Вона зберігалася у приватній колекції десь на Близькому Сході.

Друга автівка — це перший дорестайловий Porsche 911 GT3 у 996 кузові, випуску 1999-2001 років. Його вартість перевищує 100 тисяч доларів.

Porsche 911 GT3. Фото: Іnstagram

Повідомляється, що обидва автомобіля поповнять автоколекцію одного киянина. Щоправда, його ім'я не розголошується.

Нагадаємо, Nissan відкликає деякі електричні кросовери Ariya 2023 року випуску через дефект програмного забезпечення інвертора, який може призвести до несподіваного вимкнення авто. Це стосується майже 10 тисяч автомобілів.