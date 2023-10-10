Nissan відкликає майже 10 тис. електричних кросоверів Ariya: причини

Через дефект програмного забезпечення Nissan Ariya може раптово зупинятися. Фото: infocar.ua

Nissan відкликає деякі електричні кросовери Ariya 2023 року випуску через дефект програмного забезпечення інвертора, який може призвести до несподіваного вимкнення авто. Це стосується 9 813 автомобілів.

Про це повідомив Electrek.

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Ця проблема виникла на електромобілях MY23 Ariya EV, виготовлених у період з 17 червня 2022 року по 19 травня 2023 року.

Що трапилося з Nissan Ariya

Існує ймовірність, що стружка з контактного кільця приводного двигуна авто може призвести до короткого замикання.

Через це інвертор виявляє надлишковий струм і відключає крутний момент двигуна завдяки протоколам безпеки.

Коли це відбувається, автомобіль може несподівано зупинитися.

Крутний момент на колесах буде відключений поки активовано режим безпеки.

Це вимагає вимкнення та повторного ввімкнення автомобіля.

Це не перша аналогічна історія. У березні Nissan був змушений відкликати понад 1 тис. електрокросоверів через те, що "кермо може від'єднатися від рульової колонки".

Виробництво Nissan Ariya

Виробництво Nissan Ariya було ускладнене перебоями в ланцюжку поставок та іншими факторами, що сповільнювало темпи випуску електромобіля.

Цього року Nissan продав 7379 одиниць Ariya в США. Інші ключові ринки, зокрема Японія (6 146 од.) та Європа (7173 од), демонструють схожі результати. Втім, у Китаї, де Nissan продає близько третини своїх авто у світі, у 2023 році бренд реалізував лише 1575 моделей Ariya.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тис. кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.