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Nissan відкликає майже 10 тис. електричних кросоверів Ariya: причини

10 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Nissan відкликає майже 10 тис. електричних кросоверів Ariya: причини
Через дефект програмного забезпечення Nissan Ariya може раптово зупинятися. Фото: infocar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Nissan відкликає деякі електричні кросовери Ariya 2023 року випуску через дефект програмного забезпечення інвертора, який може призвести до несподіваного вимкнення авто. Це стосується 9 813 автомобілів.

Про це повідомив Electrek.

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Ця проблема виникла на електромобілях MY23 Ariya EV, виготовлених у період з 17 червня 2022 року по 19 травня 2023 року.

Що трапилося з Nissan Ariya

  • Існує ймовірність, що стружка з контактного кільця приводного двигуна авто може призвести до короткого замикання.
  • Через це інвертор виявляє надлишковий струм і відключає крутний момент двигуна завдяки протоколам безпеки.
  • Коли це відбувається, автомобіль може несподівано зупинитися.
  • Крутний момент на колесах буде відключений поки активовано режим безпеки.
  • Це вимагає вимкнення та повторного ввімкнення автомобіля.

Це не перша аналогічна історія. У березні Nissan був змушений відкликати понад 1 тис. електрокросоверів через те, що "кермо може від'єднатися від рульової колонки".

Виробництво Nissan Ariya

Виробництво Nissan Ariya було ускладнене перебоями в ланцюжку поставок та іншими факторами, що сповільнювало темпи випуску електромобіля.

Цього року Nissan продав 7379 одиниць Ariya в США. Інші ключові ринки, зокрема Японія (6 146 од.) та Європа (7173 од), демонструють схожі результати. Втім, у Китаї, де Nissan продає близько третини своїх авто у світі, у 2023 році бренд реалізував лише 1575 моделей Ariya.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тис. кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.

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