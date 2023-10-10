Nissan відкликає майже 10 тис. електричних кросоверів Ariya: причини
Nissan відкликає деякі електричні кросовери Ariya 2023 року випуску через дефект програмного забезпечення інвертора, який може призвести до несподіваного вимкнення авто. Це стосується 9 813 автомобілів.
Про це повідомив Electrek.
Ця проблема виникла на електромобілях MY23 Ariya EV, виготовлених у період з 17 червня 2022 року по 19 травня 2023 року.
Що трапилося з Nissan Ariya
- Існує ймовірність, що стружка з контактного кільця приводного двигуна авто може призвести до короткого замикання.
- Через це інвертор виявляє надлишковий струм і відключає крутний момент двигуна завдяки протоколам безпеки.
- Коли це відбувається, автомобіль може несподівано зупинитися.
- Крутний момент на колесах буде відключений поки активовано режим безпеки.
- Це вимагає вимкнення та повторного ввімкнення автомобіля.
Це не перша аналогічна історія. У березні Nissan був змушений відкликати понад 1 тис. електрокросоверів через те, що "кермо може від'єднатися від рульової колонки".
Виробництво Nissan Ariya
Виробництво Nissan Ariya було ускладнене перебоями в ланцюжку поставок та іншими факторами, що сповільнювало темпи випуску електромобіля.
Цього року Nissan продав 7379 одиниць Ariya в США. Інші ключові ринки, зокрема Японія (6 146 од.) та Європа (7173 од), демонструють схожі результати. Втім, у Китаї, де Nissan продає близько третини своїх авто у світі, у 2023 році бренд реалізував лише 1575 моделей Ariya.
Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тис. кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.