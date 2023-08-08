Hyundai та Kia відкликають майже 100 тисяч авто: що сталося

Низка марок Hyundai та Kia виявилися пожежонебезпечними. Фото: autoexpress.co.uk

Днями Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також вони порадили власникам авто паркувати їх якомога далі від будівель.

Про це повідомив Reuters.

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Які авто відкликають

Hyundai 2023-2024 Palisade;

Hyundai 2023 Tucson;

Hyundai 2023 Sonata;

Hyundai 2023 Elantra;

Hyundai 2023 Kona;

Hyundai 2023-2024 Seltos;

Kia 2023 Soul;

Kia 2023 Sportage.

Це стосується близько 52 тис. авто Hyundai та майже 40 тис. Kia у США, плюс 11 тис. Hyundai та 10 700 Kia у Канаді.

Причини відкликання Hyundai та Kia

Електронні контролери масляної помпи в зборі Idle Stop & Go можуть містити пошкоджені електричні компоненти, що може призвести до її перегріву.

Hyundai має чотири, а Kia — шість повідомлень про потенційно пов'язані з цим перегріви, але без аварій чи травм.

На додаток до ризику пожежі, теплове пошкодження може спричинити коротке замикання, що вплине на інші бортові контролери автомобіля.

Що буде далі

Корейські автовиробники повідомили Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху, що підозріла деталь була знята з виробництва в березні. Hyundai заявив своїм дилерам, що клієнтам, які не відчувають себе в безпеці при експлуатації свого автомобіля, слід надати автомобіль напрокат, доки не буде розв'язане питання з відкликанням. Власники авто отримають повідомлення наприкінці вересня, а дилери перевірять і замінять електричний контролер масляної помпи за необхідності.

Також компанія заявила, якщо власники повідомляють про запах горіння/плавлення, вони повинні відбуксирувати автомобіль до найближчого дилера Hyundai та не намагатися сідати за кермо.

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