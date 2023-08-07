ТОП-3 найнадійніших корейських авто в Україні у 2023 році

Корейські авто заслужили репутацію надійних. Фото: mandurahhyundai

Корейські авто мають репутацію досить надійних транспортних засобів. Експерти з-поміж них виділили три найнадійніші моделі, котрі будуть служити довго без трагічних поломок.

Про це повідомив AMPERCAR.

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Hyundai Elantra

Фото: wikipedia

В Україні Hyundai Elantra 2012 року можна купити за 7,2 тис. дол.

В переліку EPA (Агентство з охорони навколишнього середовища США) Hyundai Elantra потрапило до ТОП-10 авто, котрі використовують паливо найефективніше.

У 2008 році у номінації "Найкращий вибір" журналу Consumer Reports переміг Hyundai Elantra SE.

J.D. Power визнав модель Hyundai Elantra 2009 року найякісніше виготовленим автомобілем у своєму класі. Тоді він обігнав навіть таких авторитетів, як Toyota та Honda.

Genesis G80

Фото: wikipedia

В Україні вживаний Genesis G80 можна придбати від 19 тис. дол.

У 2019 році на Women's Choice Award авто перемогло в категорії "Найкращий розкішний седан" вартістю менше ніж 50 тис. доларів за надійність.

У рейтингу Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS), який є золотим стандартом безпеки автомобілів, Genesis G80 у 2020 році став одним з лауреатів найвищої оцінки — Top Safety Pick +.

J.D. Power у 2021 році вручив нагороду Hyundai Motor Group за Genesis G80 у категорії найбільш надійних трирічних авто.

Kia Sportage

Фото: wikipedia

В Україні Kia Sportage 2010 року можна придбати за 9,5 тис. дол.

У 2011 та 2016 роках Sportage, був нагороджений Red Dot Design award.

У 2011 році машина стала "Автомобілем року" в Словаччині.

У 2013 році Sportage отримав нагороду Standard Bank People's Wheels Award у номінації SUVs and Crossovers — City & Suburban.

Втім, модель четвертого покоління авто у 2019 році в рейтингу німецької "Асоціації технічного нагляду" (VdTUV) визнано однією з ненадійних вживаних машин у віковій категорії 2-3 роки.

Раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також представляли ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році.