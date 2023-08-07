ТОП-3 самых надежных корейских авто в Украине в 2023 году

Корейские автомобили заслужили репутацию надежных. Фото: mandurahhyundai

Корейские автомобили имеют репутацию достаточно надежных транспортных средств. Эксперты выделили три самых надежных модели, которые будут служить долго без трагических поломок.

Об этом сообщил AMPERCAR.

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Hyundai Elantra

Фото: wikipedia

В Украине Hyundai Elantra в 2012 году можно купить за 7,2 тыс. дол.

В перечне EPA (Агентство по охране окружающей среды США) Hyundai Elantra попало в ТОП-10 авто, наиболее эффективно использующих топливо.

В 2008 году в номинации "Лучший выбор" журнала Consumer Reports победил Hyundai Elantra SE.

J.D. Power признал модель Hyundai Elantra 2009 года самым качественно изготовленным автомобилем в своем классе. Тогда он обогнал даже такие авторитеты, как Toyota и Honda.

Genesis G80

Фото: wikipedia

В Украине б/у Genesis G80 можно приобрести от 19 тыс. дол.

В 2019 году на Women's Choice Award авто победило в категории "Лучший роскошный седан" стоимостью менее 50 тыс. долларов за надежность.

В рейтинге Страхового института дорожной безопасности (IIHS), являющегося золотым стандартом безопасности автомобилей, Genesis G80 в 2020 году стал одним из лауреатов высочайшей оценки — Top Safety Pick+.

J.D. Power and Associates в 2021 году вручил награду Hyundai Motor Group за Genesis G80 в категории самых надежных трехлетних авто.

Kia Sportage

Фото: wikipedia

В Украине Kia Sportage в 2010 году можно приобрести за 9,5 тыс. дол.

В 2011 и 2016 годах Sportage был награжден Red Dot Design award.

В 2011 году машина стала "Автомобилем года" в Словакии.

В 2013 году Sportage получил награду Standard Bank People's Wheels Award в номинации SUVs and Crossovers — City & Suburban.

Впрочем, модель четвертого поколения авто в 2019 году в рейтинге немецкой "Ассоциации технического надзора" (VdTUV) признана одной из ненадежных подержанных машин в возрастной категории 2-3 года.

Ранее мы публиковали рейтинг самых надежных японских автомобилей. Также представляли ТОП-3 лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году.