ТОП-3 самых надежных корейских авто в Украине в 2023 году
7 августа 2023 19:45
Корейские автомобили заслужили репутацию надежных. Фото: mandurahhyundai
Корейские автомобили имеют репутацию достаточно надежных транспортных средств. Эксперты выделили три самых надежных модели, которые будут служить долго без трагических поломок.
Об этом сообщил AMPERCAR.
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Hyundai Elantra
В Украине Hyundai Elantra в 2012 году можно купить за 7,2 тыс. дол.
- В перечне EPA (Агентство по охране окружающей среды США) Hyundai Elantra попало в ТОП-10 авто, наиболее эффективно использующих топливо.
- В 2008 году в номинации "Лучший выбор" журнала Consumer Reports победил Hyundai Elantra SE.
- J.D. Power признал модель Hyundai Elantra 2009 года самым качественно изготовленным автомобилем в своем классе. Тогда он обогнал даже такие авторитеты, как Toyota и Honda.
Genesis G80
В Украине б/у Genesis G80 можно приобрести от 19 тыс. дол.
- В 2019 году на Women's Choice Award авто победило в категории "Лучший роскошный седан" стоимостью менее 50 тыс. долларов за надежность.
- В рейтинге Страхового института дорожной безопасности (IIHS), являющегося золотым стандартом безопасности автомобилей, Genesis G80 в 2020 году стал одним из лауреатов высочайшей оценки — Top Safety Pick+.
- J.D. Power and Associates в 2021 году вручил награду Hyundai Motor Group за Genesis G80 в категории самых надежных трехлетних авто.
Kia Sportage
В Украине Kia Sportage в 2010 году можно приобрести за 9,5 тыс. дол.
- В 2011 и 2016 годах Sportage был награжден Red Dot Design award.
- В 2011 году машина стала "Автомобилем года" в Словакии.
- В 2013 году Sportage получил награду Standard Bank People's Wheels Award в номинации SUVs and Crossovers — City & Suburban.
- Впрочем, модель четвертого поколения авто в 2019 году в рейтинге немецкой "Ассоциации технического надзора" (VdTUV) признана одной из ненадежных подержанных машин в возрастной категории 2-3 года.
Ранее мы публиковали рейтинг самых надежных японских автомобилей. Также представляли ТОП-3 лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году.