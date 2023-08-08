Hyundai и Kia отзывают почти 100 тысяч автомобилей: что произошло
На днях Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также они посоветовали владельцам авто парковать их как можно дальше от построек.
Об этом сообщил Reuters.
Какие авто отзывают
- Hyundai 2023-2024 Palisade;
- Hyundai 2023 г. Tucson;
- Hyundai 2023 Sonata;
- Hyundai 2023 Elantra;
- Hyundai 2023 года Kona;
- Hyundai 2023-2024 Seltos;
- Kia 2023 Soul;
- Kia 2023 Sportage.
Это касается около 52 тыс. автомобилей Hyundai и почти 40 тыс. Kia в США, плюс 11 тыс. Hyundai и 10 700 Kia в Канаде.
Причины отзыва Hyundai и Kia
- Электронные контроллеры масляной помпы в сборе Idle Stop&Go могут содержать поврежденные электрические компоненты, что может привести к ее перегреву.
- У Hyundai есть четыре, а Kia — шесть сообщений о потенциально связанных с этим перегревах, но без аварий или травм.
- В дополнение к риску пожара, тепловое повреждение может привести к короткому замыканию, что повлияет на другие бортовые контроллеры автомобиля.
Что будет дальше
Корейские автопроизводители сообщили Национальной администрации безопасности дорожного движения, что подозрительная деталь была снята с производства в марте. Hyundai заявил своим дилерам, что клиентам, не чувствующим себя в безопасности при эксплуатации своего автомобиля, следует предоставить автомобиль напрокат, пока не будет решен вопрос с отзывом. Владельцы авто получат уведомление в конце сентября, а дилеры проверят и заменят электрический контроллер масляной помпы при необходимости.
Также компания заявила, что если владельцы сообщают о запахе горения/плавления, они должны отбуксировать автомобиль к ближайшему дилеру Hyundai и не пытаться садиться за руль.
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