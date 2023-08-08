Hyundai и Kia отзывают почти 100 тысяч автомобилей: что произошло

Ряд марок Hyundai и Kia оказались пожароопасными. Фото: autoexpress.co.uk

На днях Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также они посоветовали владельцам авто парковать их как можно дальше от построек.

Об этом сообщил Reuters.

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Какие авто отзывают

Hyundai 2023-2024 Palisade;

Hyundai 2023 г. Tucson;

Hyundai 2023 Sonata;

Hyundai 2023 Elantra;

Hyundai 2023 года Kona;

Hyundai 2023-2024 Seltos;

Kia 2023 Soul;

Kia 2023 Sportage.

Это касается около 52 тыс. автомобилей Hyundai и почти 40 тыс. Kia в США, плюс 11 тыс. Hyundai и 10 700 Kia в Канаде.

Причины отзыва Hyundai и Kia

Электронные контроллеры масляной помпы в сборе Idle Stop&Go могут содержать поврежденные электрические компоненты, что может привести к ее перегреву.

У Hyundai есть четыре, а Kia — шесть сообщений о потенциально связанных с этим перегревах, но без аварий или травм.

В дополнение к риску пожара, тепловое повреждение может привести к короткому замыканию, что повлияет на другие бортовые контроллеры автомобиля.

Что будет дальше

Корейские автопроизводители сообщили Национальной администрации безопасности дорожного движения, что подозрительная деталь была снята с производства в марте. Hyundai заявил своим дилерам, что клиентам, не чувствующим себя в безопасности при эксплуатации своего автомобиля, следует предоставить автомобиль напрокат, пока не будет решен вопрос с отзывом. Владельцы авто получат уведомление в конце сентября, а дилеры проверят и заменят электрический контроллер масляной помпы при необходимости.

Также компания заявила, что если владельцы сообщают о запахе горения/плавления, они должны отбуксировать автомобиль к ближайшему дилеру Hyundai и не пытаться садиться за руль.

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