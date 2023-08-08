Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Hyundai и Kia отзывают почти 100 тысяч автомобилей: что произошло arrow

Hyundai и Kia отзывают почти 100 тысяч автомобилей: что произошло

8 августа 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Hyundai и Kia отзывают почти 100 тысяч автомобилей: что произошло
Ряд марок Hyundai и Kia оказались пожароопасными. Фото: autoexpress.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также они посоветовали владельцам авто парковать их как можно дальше от построек.

Об этом сообщил Reuters.

Читайте также:

Какие авто отзывают

  • Hyundai 2023-2024 Palisade;
  • Hyundai 2023 г. Tucson;
  • Hyundai 2023 Sonata;
  • Hyundai 2023 Elantra;
  • Hyundai 2023 года Kona;
  • Hyundai 2023-2024 Seltos;
  • Kia 2023 Soul;
  • Kia 2023 Sportage.

Это касается около 52 тыс. автомобилей Hyundai и почти 40 тыс. Kia в США, плюс 11 тыс. Hyundai и 10 700 Kia в Канаде.

Причины отзыва Hyundai и Kia

  • Электронные контроллеры масляной помпы в сборе Idle Stop&Go могут содержать поврежденные электрические компоненты, что может привести к ее перегреву.
  • У Hyundai есть четыре, а Kia — шесть сообщений о потенциально связанных с этим перегревах, но без аварий или травм.
  • В дополнение к риску пожара, тепловое повреждение может привести к короткому замыканию, что повлияет на другие бортовые контроллеры автомобиля.

Что будет дальше

Корейские автопроизводители сообщили Национальной администрации безопасности дорожного движения, что подозрительная деталь была снята с производства в марте. Hyundai заявил своим дилерам, что клиентам, не чувствующим себя в безопасности при эксплуатации своего автомобиля, следует предоставить автомобиль напрокат, пока не будет решен вопрос с отзывом. Владельцы авто получат уведомление в конце сентября, а дилеры проверят и заменят электрический контроллер масляной помпы при необходимости.

Также компания заявила, что если владельцы сообщают о запахе горения/плавления, они должны отбуксировать автомобиль к ближайшему дилеру Hyundai и не пытаться садиться за руль.

Ранее мы писали о ТОП-3 премиальных подержанных авто, которые не стоит покупать даже при условии привлекательной цены. Также был назван самый популярный автомобиль в мире.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз