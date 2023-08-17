Hyundai відкликає майже 100 тисяч автомобілів Tucson та i30: причини

Tucson та i30 мають проблеми з гальмами. Фото: CarComparison

Корейський виробник відкликає з ринку майже 100 тисяч кросоверів Tucson та хетчбеків i30. Нагадаємо, трохи раніше було відкликано близько 63 тис. авто Hyundai восьми моделей в США та Канаді через пожежну небезпеку машин.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Причини відкликання Tucson та i30

Через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи, помпа у моделях з часом втрачала продуктивність через засмічення фільтра продуктами зношування приводного ременя.

Водії могли помітити зменшення ефективності гальмівної системи та змінення реакції на педалях, що в найгірших випадках могло призвести до аварії.

Недоліки i30

Модель i30 відкликалася вже двічі. На авто 2020 року дилерів зобов'язали перевірити переднатяжувачі пасків безпеки. А на машинах 2018-го зобов'язали переконатися у справності електроприводу люка.

Вади Tucson

Tucson попереднього покоління відкликали для виправлення проблеми з ABS та замками капота.

Авто чинної генерації Tucson також відкликали, щоправда, в невеликих масштабах — до 10 тисяч кросоверів.

Раніше ми писали, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X. Також називали авто, які можна вигідно продати після кількох років експлуатації.