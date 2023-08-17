Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей Tucson и i30: причины
Корейский производитель отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30. Напомним, чуть раньше было отозвано около 63 тыс. авто Hyundai восьми моделей в США и Канаде из-за пожарной опасности машин.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Причины отзыва Tucson и i30
- Из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы помпа в моделях со временем теряла производительность из-за засорения фильтра продуктами износа приводного ремня.
- Водители могли заметить уменьшение эффективности тормозной системы и изменение реакции на педалях, что в худших случаях могло привести к аварии.
Недостатки i30
Модель i30 отзывалась уже дважды. На автомобиле в 2020 году дилеров обязали проверить преднатяжители ремней безопасности. А на машинах 2018 обязали убедиться в исправности электропривода люка.
Минусы Tucson
Tucson предыдущего поколения отозвали для устранения проблемы с ABS и замками капота.
Автомобили действующей генерации Tucson также отзывали, правда, в небольших масштабах — до 10 тыс. кроссоверов.
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