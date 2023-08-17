Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей Tucson и i30: причины

Tucson и i30 имеют проблемы с тормозами. Фото: CarComparison

Корейский производитель отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30. Напомним, чуть раньше было отозвано около 63 тыс. авто Hyundai восьми моделей в США и Канаде из-за пожарной опасности машин.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Причины отзыва Tucson и i30

Из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы помпа в моделях со временем теряла производительность из-за засорения фильтра продуктами износа приводного ремня.

Водители могли заметить уменьшение эффективности тормозной системы и изменение реакции на педалях, что в худших случаях могло привести к аварии.

Недостатки i30

Модель i30 отзывалась уже дважды. На автомобиле в 2020 году дилеров обязали проверить преднатяжители ремней безопасности. А на машинах 2018 обязали убедиться в исправности электропривода люка.

Минусы Tucson

Tucson предыдущего поколения отозвали для устранения проблемы с ABS и замками капота.

Автомобили действующей генерации Tucson также отзывали, правда, в небольших масштабах — до 10 тыс. кроссоверов.

Ранее мы писали, что Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X. Также называли автомобили, которые можно выгодно продать после нескольких лет эксплуатации.