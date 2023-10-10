Nissan отзывает почти 10 тыс. электрических кроссоверов Ariya: причины

Из-за дефекта программного обеспечения Nissan Ariya может внезапно останавливаться. Фото: infocar.ua

Nissan отзывает некоторые электрические кроссоверы Ariya 2023 года выпуска из-за дефекта программного обеспечения инвертора, который может привести к неожиданному отключению авто. Это касается 9813 автомобилей.

Об этом сообщил Electrek.

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Эта проблема возникла на электромобилях My23 Ariya EV, изготовленных в период с 17 июня 2022 года по 19 мая 2023 года.

Что случилось с Nissan Ariya

Существует вероятность, что стружка из контактного кольца приводного двигателя авто может привести к короткому замыканию.

Поэтому инвертор обнаруживает избыточный ток и отключает крутящий момент двигателя благодаря протоколам безопасности.

Когда это происходит, автомобиль может внезапно остановиться.

Крутящий момент на колесах будет отключен, пока активирован режим безопасности.

Это требует отключения и повторного включения автомобиля.

Это не первая аналогичная история. В марте Nissan был вынужден отозвать более 1 тыс. электрокроссоверов из-за того, что "руль может отсоединиться от рулевой колонки".

Производство Nissan Ariya

Производство Nissan Ariya было усложнено перебоями в цепочке поставок и другими факторами, что замедляло темпы выпуска электромобиля.

В этом году Nissan продал 7379 единиц Ariya в США. Другие ключевые рынки, в том числе Япония (6146 ед.) и Европа (7173 ед.), демонстрируют схожие результаты. Впрочем, в Китае, где Nissan продает около трети своих авто в мире, в 2023 году бренд реализовал всего 1575 моделей Ariya.

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тыс. кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30 из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы.