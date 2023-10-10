Nissan отзывает почти 10 тыс. электрических кроссоверов Ariya: причины
Nissan отзывает некоторые электрические кроссоверы Ariya 2023 года выпуска из-за дефекта программного обеспечения инвертора, который может привести к неожиданному отключению авто. Это касается 9813 автомобилей.
Об этом сообщил Electrek.
Эта проблема возникла на электромобилях My23 Ariya EV, изготовленных в период с 17 июня 2022 года по 19 мая 2023 года.
Что случилось с Nissan Ariya
- Существует вероятность, что стружка из контактного кольца приводного двигателя авто может привести к короткому замыканию.
- Поэтому инвертор обнаруживает избыточный ток и отключает крутящий момент двигателя благодаря протоколам безопасности.
- Когда это происходит, автомобиль может внезапно остановиться.
- Крутящий момент на колесах будет отключен, пока активирован режим безопасности.
- Это требует отключения и повторного включения автомобиля.
Это не первая аналогичная история. В марте Nissan был вынужден отозвать более 1 тыс. электрокроссоверов из-за того, что "руль может отсоединиться от рулевой колонки".
Производство Nissan Ariya
Производство Nissan Ariya было усложнено перебоями в цепочке поставок и другими факторами, что замедляло темпы выпуска электромобиля.
В этом году Nissan продал 7379 единиц Ariya в США. Другие ключевые рынки, в том числе Япония (6146 ед.) и Европа (7173 ед.), демонстрируют схожие результаты. Впрочем, в Китае, где Nissan продает около трети своих авто в мире, в 2023 году бренд реализовал всего 1575 моделей Ariya.
Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тыс. кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30 из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы.