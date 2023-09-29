В Украине в 2023 году продано рекордное количество новых автомобилей BMW
За 8 месяцев 2023 года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых автомобилей BMW. Это рекордный показатель — никогда за аналогичный период года спрос на эти немецкие автомобили не достигал такой отметки.
Об этом сообщил Укравтопром.
Только за 8 месяцев 2017 года BMW показало ближайший результат к нынешним показателям. Но тогда было продано 1952 новых авто.
Таким образом, сейчас прошлый рекорд превзойден на 43%. А по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, спрос на новые машины немецкой марки вырос почти втрое. Такие результаты позволили BMW войти в ТОП 5 марок украинского рынка новых легковых автомобилей.
Бестселлером марки в 2023 году в Украине стал кроссовер BMW X5.
BMW X5 G05 — четвертое поколение X5, которое начали выпускать в 2018 году.
- С 2019 года в авто доступен третий ряд сидений.
- Объем багажного отделения в пятиместной комплектации составляет 645 л.
- Шасси оснащено адаптивными амортизаторами и стальными пружинами в стандартной комплектации и опционально пневматической подвеской для обеих осей с диапазоном регулировки 8 см, который можно использовать для увеличения клиренса на бездорожье.
- Имеет лазерный свет, светящий в десять раз ярче и вдвое дальше (дальний свет — до 600 метров).
- Приборная панель оснащена только цифровыми дисплеями BMW Live Cockpit.
- Доступна панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, украшенная 15 тыс. графических элементов с подсветкой.
Цены на BMW X5 G05
- BMW X5 G05 Base 25d Steptronic (231 л.с.) xDrive — от 2 800 000 грн.
- BMW X5 G05 M 30d Steptronic (265 л.с.) xDrive — от 3 183 478 грн.
- BMW X5 G05 30d Steptronic (265 л.с.) xDrive — от 3 235 295 грн.
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