Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине в 2023 году продано рекордное количество новых автомобилей BMW arrow

В Украине в 2023 году продано рекордное количество новых автомобилей BMW

29 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В Украине в 2023 году продано рекордное количество новых автомобилей BMW
Наиболее продаваемым в Украине среди машин марки BMW стал роскошный кроссовер X5. Фото: bmw.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За 8 месяцев 2023 года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых автомобилей BMW. Это рекордный показатель — никогда за аналогичный период года спрос на эти немецкие автомобили не достигал такой отметки.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Только за 8 месяцев 2017 года BMW показало ближайший результат к нынешним показателям. Но тогда было продано 1952 новых авто.

Таким образом, сейчас прошлый рекорд превзойден на 43%. А по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, спрос на новые машины немецкой марки вырос почти втрое. Такие результаты позволили BMW войти в ТОП 5 марок украинского рынка новых легковых автомобилей.

Бестселлером марки в 2023 году в Украине стал кроссовер BMW X5.

BMW X5 G05 — четвертое поколение X5, которое начали выпускать в 2018 году.

  • С 2019 года в авто доступен третий ряд сидений.
  • Объем багажного отделения в пятиместной комплектации составляет 645 л.
  • Шасси оснащено адаптивными амортизаторами и стальными пружинами в стандартной комплектации и опционально пневматической подвеской для обеих осей с диапазоном регулировки 8 см, который можно использовать для увеличения клиренса на бездорожье.
  • Имеет лазерный свет, светящий в десять раз ярче и вдвое дальше (дальний свет — до 600 метров).
  • Приборная панель оснащена только цифровыми дисплеями BMW Live Cockpit.
  • Доступна панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, украшенная 15 тыс. графических элементов с подсветкой.

Цены на BMW X5 G05

  • BMW X5 G05 Base 25d Steptronic (231 л.с.) xDrive — от 2 800 000 грн.
  • BMW X5 G05 M 30d Steptronic (265 л.с.) xDrive — от 3 183 478 грн.
  • BMW X5 G05 30d Steptronic (265 л.с.) xDrive — от 3 235 295 грн.

Ранее мы писали о девяти подержанных автомобилях из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине. Также представляли ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз