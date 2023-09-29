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В Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW

29 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW
Найбільш продаваним в Україні серед машин марки BMW став розкішний кросовер X5. Фото: bmw.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За 8 місяців 2023 року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW. Це рекордний показник — ніколи за аналогічний період року попит на ці німецькі авто не досягав такої позначки.

Про це повідомив Укравтопром.

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Лише за 8 місяців 2017 року BMW показало найближчий результат до нинішніх показників. Але тоді було продано 1952 нових авто.

Таким чином, зараз минулий рекорд перевищений на 43%. А у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року попит на нові машини німецької марки виріс майже втричі. Такі результати дозволили BMW увійти до ТОП 5 марок українського ринку нових легкових автомобілів.

Бестселером марки у 2023 році в Україні став кросовер BMW X5.

BMW X5 G05 — четверте покоління X5, яке почали випускати у 2018 році.

  • З 2019 року в авто доступний третій ряд сидінь.
  • Об'єм багажного відділення в п'ятимісній комплектації становить 645 л.
  • Шасі оснащене адаптивними амортизаторами та сталевими пружинами в стандартній комплектації, та опціонально пневматичною підвіскою для обох осей з діапазоном регулювання 8 см, який можна використовувати для збільшення кліренсу на бездоріжжі.
  • Має лазерне світло, що світить вдесятеро яскравіше та вдвічі далі (дальнє світло — до 600 метрів).
  • Приладова панель оснащена виключно цифровими дисплеями BMW Live Cockpit
  • Доступний панорамний скляний дах Sky Lounge, прикрашений 15 тис. графічних елементів з підсвічуванням.

Ціни на BMW X5 G05

  • BMW X5 G05 Base 25d Steptronic (231 к.с.) xDrive – від 2 800 000 грн.
  • BMW X5 G05 M Package 30d Steptronic (265 к.с.) xDrive — від 3 183 478 грн.
  • BMW X5 G05 Base 30d Steptronic (265 к.с.) xDrive — від 3 235 295 грн.

Раніше ми писали про дев'ять вживаних авто з Німеччини, які дешевше приганяти, ніж купувати в Україні. Також представляли ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.

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