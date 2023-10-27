Чому під час повномасштабної війни українці стали купляти більше дорогих авто

Під час війни значно зросла вартість куплених українцями автомобілів. Фото: dreamprestiges.com

Попри повномасштабну війну середня вартість нових авто, які придбали українці, у січні-вересні 2023 року зросла на 20%. Журналісти пов'язують такий парадокс як з відкладеним попитом чиновників-корупціонерів, так й з намаганням українців жити сьогоднішнім днем на тлі не визначеного майбутнього.

Про це написала "Економічна правда".

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Відповідно до розрахунків ЕП, середня вартість автомобіля в січні-вересні 2023 року зросла на 20% до 1,56 млн грн порівняно з аналогічними періодами 2020-2021 років.

Вартість уживаних машин, привезених з-за кордону, також зросла на 16% до 430 тис. грн за одиницю.

Знизився вік уживаної машини. Наразі він найнижчий за роки спостережень — менш як 10 років. Раніше цей показник дорівнював 11-12 років.

Інфографіка: "Економічна правда".

Ймовірні причини

У 2022-2023 роках продажі premium-брендів BMW, Mercedes-Benz та Lexus побили всі рекорди. Разом ця трійка перегнала в продажах показники 2021 року. Відкладений попит чиновників, який був реалізований ними лише у 2022 році, коли народні депутати скасували публічні декларації. Кращі споживчі настрої українців та їх бажанням "жити тут і зараз".

Раніше ми писали, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW. Також повідомляли про три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі.