Новые машины с автоматической коробкой передач в Украине — бюджетные варианты

На украинском рынке много предложений на авто с АКПП по интересным ценам. Фото: auto-bild.de

У нас достаточный выбор новых автомобилей с автоматом, роботом или вариатором по бюджетной цене около 20 тыс. долларов. Учитывая, что большинство новичков учились ездить и сдавали экзамены на водительское удостоверение на авто с АКПП, такие варианты будут достаточно привлекательными для водителей, которые даже не рассматривают машины с механической коробкой передач.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

Читайте также:

Какие бюджетные автомобили с АКПП можно купить в Украине в 2023 году

JAC JS2 — кроссовер В-класса с бензиновым двигателем 1,5 л (105 л.с.) с вариатором 2022 года выпуска — 620 000 грн. JAC JS3 — семейный кроссовер с большим 600 л багажником и двигателем 1,6 л (107 л.с.) с вариатором — 695 000 грн. Chevrolet Cobalt — бюджетный седан с двигателем 1,5 (106 л.с.) и достаточно надежным 6-ступенчатым АКПП производства General Motors — акционная цена 671 700 грн. Peugeot 301 — седан С-класса с бензиновым двигателем 1,6 VTi (115 л.с.) и АКПП — от 683 600 грн. Citroen C3 PureTech — городской хэтчбек с двигателем 1,2 л (110 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП в комплектации Shine — 769 800 грн. Suzuki Ignis — хэтчбек В-класса с двигателем 1,2 л (83 л.с.), гибридным приводом DualJet+SHVS и с вариатором — 683 000 грн. Suzuki Ignis в топ-версии GLX — 750 000 грн. Fiat 500 — хэтчбек А-класса с двигателем 1,2 л (69 л.с.) и роботизированной 5-ступенчатой трансмиссией в фиксированной комплектации — 654 900 грн. Fiat 500 — с мягкой крышей, которая превращает авто в почти кабриолет — 664 900 грн. Hyundai i10 — хэтчбек А-класса с двигателем 1,2 л MPi Kappa (84 л.с.) с полноценным 5-ступенчатым АКПП в комплектации Comfort — 646 200 грн. Hyundai i10 — топ-версия Style — 692 300 грн. Hyundai i30 — хэтчбек С-класса с 1,5 л DPi (110 л.с.) и 6-ступенчатым АКПП в базовой версии Active — 759 700 тыс.

Последнее предложение достаточно интересно, учитывая, что никто из конкурентов в этом классе и близко не предлагает столь привлекательную цену. Речь идет прежде всего о Seat Leon, Opel Astra, Volkswagen Golf и Peugeot 308.

Ранее мы писали, в каких странах продают новые авто дешево. Также сообщалось, что Tesla теряет гегемонию на мировом рынке продаж электромобилей.