Стало известно, в каких странах продают новые авто дешево

Британско-китайский MG 5 самый дешевый из качественных новых автомобилей в Украине. Фото: drive.com.au

В автосалонах мира до сих пор можно приобрести новые качественные автомобили по приемлемым ценам. Иногда стоимость авто вызывает приятное удивление.

Об этом написал MMR.

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Автомобиль продается в Украине дешевле низших классов моделей Citroen — C3 и C-Elysee или Skoda Fabia. Этот 4-дверный седан С-класса имеет:

большой багажник (512 л);

салон на 5 человек;

щедрое стандартного оснащения;

1,5 л бензиновый мотор (114 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП;

топливная экономичность 6,8 л/100 км в смешанном цикле.

Гарантия для MG 5 в Украине — 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Европейский союз: Dacia Sandero — 12 000 евро

Румынский хэтчбек В-класса, несмотря на слишком скромное оборудование салона, получил качественные материалы и сборку. Самое дешевое в ЕС авто имеет бензиновый 3-цилиндровый 1 л двигатель (65 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП и средним расходом топлива 5,3 л/100 км.

Великобритания: Kia Picanto — 15 700 евро

Маленький корейский автомобиль А-класса имеет бензиновый 3-цилиндровый 1 л двигатель (67 л.с.) и 5-ступенчатую МКПП с экономичным расходом бензина 4,2 л/100 км в смешанном цикле. В базовой комплектации продается 4-х местный хэтчбек яркого желтого цвета Honey Bee.

США: Nissan Versa — 15 370 евро

Маленький 4-дверный японский седан Nissan Versa в базовой комплектации имеет 1,6 л бензиновый двигатель (125 л.с.) и 5-ступенчатую МКПП с расходом топлива 7,7 л/100 км в смешанном цикле. Предлагается щедрое стандартное оборудование: электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, кондиционер, мультируль, мультимедийная система с сенсорным экраном и камерой заднего вида, а также 8 подушек безопасности.

Канада: Kia Rio — 13 700 евро

Корейский хэтчбек В-класса имеет 1,6 л бензиновый двигатель (120 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП и расходом топлива 6,9 л/100 км в смешанном цикле. В базовой комплектации оснащен 6 подушками безопасности, сенсорным дисплеем мультимедийной системы, камерой заднего вида, Apple CarPlay & Android Auto, круиз-контролем, безключевым доступом, электростеклоподъемниками, кондиционером и подогревом передних сидений и зеркал заднего вида.

Австралия: Kia Picanto — 9800 евро

Корейский 5-местный микрохэтчбек имеет 1,3 л бензиновый мотор (84 л.с.) с МКПП на 5 передач с расходом топлива 5 л/100 км. Базовая комплектация включает: мультимедийную систему, камеру заднего вида, Apple CarPlay & Android Auto, бесключевой доступ, электростеклоподъемники, кондиционер и т.д.

Новая Зеландия: MG 3 — 11 500 евро

Китайский 5-дверный хэтчбек MG 3 В-класса имеет бензиновый двигатель 1,5 л (111 л.с.) с 4-ступенчатым АКПП японского производства Aisin с расходом топлива 6,7 л/100 км в смешанном цикле. Получил щедрое оснащение в базовой комплектации и 7 лет гарантии без ограничения пробега.

Япония: Daihatsu Mira — 5440 евро

Микроавтомобиль имеет 0,6 л 3-цилиндровый бензиновый мотор с бесступенчатым АКПП со средним расходом топлива 4 л/100 км. Несмотря на бюджетную суть, авто сделано из качественных материалов и будет надежно служить долгие годы, ведь материнской компанией машинки является Toyota.

Раньше мы писали, почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих автомобилей. Также сообщалось, что Alfa Romeo выпустит доступного конкурента популярному электрокару Nissan Leaf.