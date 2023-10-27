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ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году

27 октября 2023 15:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году
Компактный размер, практичный интерьер и легкая управляемость небольших электромобилей лучше всего подходят для городских дорог. Фото: carmagazine.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Электрокары предназначены для езды по городу, особенно компактные модели с действительно соблазнительными ценами и реальными показателями запасов хода. Такие авто можно припарковать на небольшом участке, а при осторожном вождении некоторые маленькие электромобили преодолевают до 400 км на одном заряде.

Рейтинг составили эксперты AutoCar.

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ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году

  1. Peugeot e-208
  2. Fiat 500e
  3. Opel Corsa Electric
  4. Mini Electric
  5. Mazda MX-30
  6. BYD Dolphin
  7. Honda E
  8. GWM Ora Funky Cat
  9. Dacia Spring
  10. Citroen e-C3

Peugeot e-208

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Фото: topgear.com

Заявленный запас Peugeot e-208 хода в 362 км не вызывает сомнений, а с появлением версии с еще большей дальностью езды — 399 км — авто заняло первое место в этом рейтинге.

Он является одним из самых привлекательных небольших автомобилей благодаря сочетанию полезного запаса хода, высокой производительности, стоимости, практичности, стиля, качества и привлекательности для водителя. Он заслуживает высокой оценки, если вы покупаете свой первый электромобиль.

Плюсы

  • Хорошая емкость аккумулятора.
  • Комфортная езда.
  • Приличная производительность.

Минусы

  • Мягкая подвеска оказывает влияние на контроль над телом на скорости.
  • Некоторые материалы дешевы.
  • Немного тесные задние сиденья.

Ранее пользователи назвали самые желанные электрокары в мире. Также мы писали, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году.

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