ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году

Компактный размер, практичный интерьер и легкая управляемость небольших электромобилей лучше всего подходят для городских дорог. Фото: carmagazine.co.uk

Электрокары предназначены для езды по городу, особенно компактные модели с действительно соблазнительными ценами и реальными показателями запасов хода. Такие авто можно припарковать на небольшом участке, а при осторожном вождении некоторые маленькие электромобили преодолевают до 400 км на одном заряде.

Рейтинг составили эксперты AutoCar.

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Peugeot e-208

Фото: topgear.com

Заявленный запас Peugeot e-208 хода в 362 км не вызывает сомнений, а с появлением версии с еще большей дальностью езды — 399 км — авто заняло первое место в этом рейтинге.

Он является одним из самых привлекательных небольших автомобилей благодаря сочетанию полезного запаса хода, высокой производительности, стоимости, практичности, стиля, качества и привлекательности для водителя. Он заслуживает высокой оценки, если вы покупаете свой первый электромобиль.

Плюсы

Хорошая емкость аккумулятора.

Комфортная езда.

Приличная производительность.

Минусы

Мягкая подвеска оказывает влияние на контроль над телом на скорости.

Некоторые материалы дешевы.

Немного тесные задние сиденья.

Ранее пользователи назвали самые желанные электрокары в мире. Также мы писали, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году.