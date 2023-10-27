ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году
Электрокары предназначены для езды по городу, особенно компактные модели с действительно соблазнительными ценами и реальными показателями запасов хода. Такие авто можно припарковать на небольшом участке, а при осторожном вождении некоторые маленькие электромобили преодолевают до 400 км на одном заряде.
Рейтинг составили эксперты AutoCar.
ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году
- Peugeot e-208
- Fiat 500e
- Opel Corsa Electric
- Mini Electric
- Mazda MX-30
- BYD Dolphin
- Honda E
- GWM Ora Funky Cat
- Dacia Spring
- Citroen e-C3
Peugeot e-208
Заявленный запас Peugeot e-208 хода в 362 км не вызывает сомнений, а с появлением версии с еще большей дальностью езды — 399 км — авто заняло первое место в этом рейтинге.
Он является одним из самых привлекательных небольших автомобилей благодаря сочетанию полезного запаса хода, высокой производительности, стоимости, практичности, стиля, качества и привлекательности для водителя. Он заслуживает высокой оценки, если вы покупаете свой первый электромобиль.
Плюсы
- Хорошая емкость аккумулятора.
- Комфортная езда.
- Приличная производительность.
Минусы
- Мягкая подвеска оказывает влияние на контроль над телом на скорости.
- Некоторые материалы дешевы.
- Немного тесные задние сиденья.
Ранее пользователи назвали самые желанные электрокары в мире. Также мы писали, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году.
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