Tesla, Kia, Hyundai и другие: пользователи назвали самые желанные электрокары в мире

По прогнозам, в 2023 году самым популярным среди пользователей электромобилем в мире станет Volvo EX90. Фото: autoua.net

Мировые автопроизводители увеличивают количество электрокаров в своих модельных линейках, а некоторые известные компании с большой историей вообще отказываются от автомобилей ДВС. В этой ситуации компания Gridserve проанализировала поведение водителей в Интернете, чтобы определить, какие электромобили чаще всего искали по запросам в разных регионах мира.

Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

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Из 213 проанализированных стран наиболее популярными оказались электромобили 32 производителей. В 47 странах мира рейтинги возглавил Lexus RZ. Занявшая второе место Tesla Model 3 была лидером в 35 странах, а Kia EV6 — в 15-ти. Но по общему числу поисковых запросов в Интернете абсолютным победителем стала Tesla Model 3.

ТОП 10 самых желанных электромобилей в мире по количеству запросов в Интернете в 2022 году

Tesla Model 3: 19 989 872 запросов;

Kia EV6: 15 815 185;

Tesla Model Y: 13 908 451;

Hyundai IONIQ 5: 12 689 787;

Tesla Model S: 11 459 099;

Porsche Taycan: 10 511 286;

Tesla Model X: 9 535 778;

Polestar 2: 8 212 142;

Lexus RZ: 7 186 840;

BMW i4: 7 063 510.

Результаты Tesla Model 3

Tesla одержала победу на ключевых рынках электромобилей — в США, Великобритании, Китае и Норвегии.



Поисковые запросы Model 3 только в Европе, Северной Америке и Океании составляют 88% от общего количества поисков в мире.

Азия и Африка

Водители в Азии больше всего интересуются Tata Nexon EV (2 405 640 поисковых запросов), производимым автомобильным гигантом, стоящим за Jaguar и Land Rover. В Африке выбирают Lexus RZ (454390).

Южная Америка

Южноамериканские автомобилисты больше всего интересуются Porsche Taycan (884 310), хотя Tesla Model 3, Model S и Model X занимают второе, третье и четвертое места с показателями от 477 270 до 657 620 поисковых запросов.

Какой электромобиль станет самым востребованным в 2023 году

Ожидается, что новый 7-местный семейный электрокар Volvo EX90 вызовет наибольший интерес в этом году, зафиксировав самый высокий прирост объема поиска в 29 странах.

В горячем списке 2023 года также представлены два автомобиля BMW — i7 и iX.

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