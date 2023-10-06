Tesla, Kia, Hyundai та інші: користувачі назвали найбажаніші електрокари у світі

За прогнозами, у 2023 році найбільш популярним серед користувачів електромобілем у світі стане Volvo EX90. Фото: autoua.net

Світові автовиробники збільшують кількість електрокарів у своїх модельних лінійках, а деякі відомі компанії з великою історією взагалі відмовляються від авто з ДВЗ. В цій ситуації компанія Gridserve проаналізувала поведінку водіїв в Інтернеті, щоб визначити, які електромобілі найчастіше шукали в запитах в різних регіонах світу.

Результати дослідження опубліковані на сайті компанії.

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З 213 проаналізованих країн найпопулярнішими виявилися електромобілі 32 виробників. В 47 країнах світу рейтинги очолив Lexus RZ. Tesla Model 3, що посіла друге місце, була лідером у 35 країнах, а Kia EV6 — у 15. Але за загальною кількістю пошукових запитів в Інтернеті абсолютним переможцем стала Tesla Model 3.

ТОП 10 найбажаніших електромобілів у світі за кількістю запитів в Інтернеті у 2022 році

Tesla Model 3: 19 989 872 запитів;

Kia EV6: 15 815 185;

Tesla Model Y: 13 908 451;

Hyundai IONIQ 5: 12 689 787;

Tesla Model S: 11 459 099;

Porsche Taycan: 10 511 286;

Tesla Model X: 9 535 778;

Polestar 2: 8 212 142;

Lexus RZ: 7 186 840;

BMW i4: 7 063 510.

Результати Tesla Model 3

Tesla здобула перемогу на ключових ринках електромобілів — в США, Великобританії, Китаї та Норвегії.



Пошукові запити щодо Model 3 лише в Європі, Північній Америці та Океанії становлять 88% від загальної кількості пошуків у світі.

Азія та Африка

Водії в Азії найбільше цікавляться Tata Nexon EV (2 405 640 пошукових запитів), виробленим автомобільним гігантом, який стоїть за Jaguar та Land Rover. В Африці вибирають Lexus RZ (454 390).

Південна Америка

Південноамериканські автомобілісти найбільше цікавляться Porsche Taycan (884 310), хоча Tesla Model 3, Model S те Model X посідають друге, третє та четверте місця з показниками від 477 270 до 657 620 пошукових запитів.

Який електромобіль стане найбільш затребуваним у 2023 році

Очікується, що новий 7-місний сімейний електрокар Volvo EX90 викличе найбільший інтерес цього року, зафіксувавши найвищий приріст обсягу пошуку у 29 країнах.

У гарячому списку 2023 року також представлені два автомобілі BMW — i7 та iX.

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