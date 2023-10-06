Tesla, Kia, Hyundai та інші: користувачі назвали найбажаніші електрокари у світі
Світові автовиробники збільшують кількість електрокарів у своїх модельних лінійках, а деякі відомі компанії з великою історією взагалі відмовляються від авто з ДВЗ. В цій ситуації компанія Gridserve проаналізувала поведінку водіїв в Інтернеті, щоб визначити, які електромобілі найчастіше шукали в запитах в різних регіонах світу.
Результати дослідження опубліковані на сайті компанії.
З 213 проаналізованих країн найпопулярнішими виявилися електромобілі 32 виробників. В 47 країнах світу рейтинги очолив Lexus RZ. Tesla Model 3, що посіла друге місце, була лідером у 35 країнах, а Kia EV6 — у 15. Але за загальною кількістю пошукових запитів в Інтернеті абсолютним переможцем стала Tesla Model 3.
ТОП 10 найбажаніших електромобілів у світі за кількістю запитів в Інтернеті у 2022 році
- Tesla Model 3: 19 989 872 запитів;
- Kia EV6: 15 815 185;
- Tesla Model Y: 13 908 451;
- Hyundai IONIQ 5: 12 689 787;
- Tesla Model S: 11 459 099;
- Porsche Taycan: 10 511 286;
- Tesla Model X: 9 535 778;
- Polestar 2: 8 212 142;
- Lexus RZ: 7 186 840;
- BMW i4: 7 063 510.
Результати Tesla Model 3
Tesla здобула перемогу на ключових ринках електромобілів — в США, Великобританії, Китаї та Норвегії.
Пошукові запити щодо Model 3 лише в Європі, Північній Америці та Океанії становлять 88% від загальної кількості пошуків у світі.
Азія та Африка
Водії в Азії найбільше цікавляться Tata Nexon EV (2 405 640 пошукових запитів), виробленим автомобільним гігантом, який стоїть за Jaguar та Land Rover. В Африці вибирають Lexus RZ (454 390).
Південна Америка
Південноамериканські автомобілісти найбільше цікавляться Porsche Taycan (884 310), хоча Tesla Model 3, Model S те Model X посідають друге, третє та четверте місця з показниками від 477 270 до 657 620 пошукових запитів.
Який електромобіль стане найбільш затребуваним у 2023 році
Очікується, що новий 7-місний сімейний електрокар Volvo EX90 викличе найбільший інтерес цього року, зафіксувавши найвищий приріст обсягу пошуку у 29 країнах.
У гарячому списку 2023 року також представлені два автомобілі BMW — i7 та iX.
Раніше в Китаї презентували компактний електричний кросовер Smart #1 2024. Також ми представляли ТОП 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні у вересні 2023 року.