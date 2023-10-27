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ТОП 10 маленьких міських електрокарів для купівлі у 2023 році

27 жовтня 2023 15:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 10 маленьких міських електрокарів для купівлі у 2023 році
Компактний розмір, практичний інтер'єр та легка керованість невеликих електромобілів якнайкраще підходять для міських доріг. Фото: carmagazine.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Електрокари створені для їзди по місту, особливо компактні моделі зі справді спокусливими цінами та реальними показниками запасів ходу. Такі авто можна припаркувати у невеличкій шпарині, а при обережному водінні деякі маленькі електромобілі долають до 400 км на одному заряді.

Рейтинг склали експерти AutoCar.

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ТОП 10 маленьких міських електрокарів для купівлі у 2023 році

  1. Peugeot e-208
  2. Fiat 500e
  3. Opel Corsa Electric
  4. Mini Electric
  5. Mazda MX-30
  6. BYD Dolphin
  7. Honda E
  8. GWM Ora Funky Cat
  9. Dacia Spring
  10. Citroen e-C3

Peugeot e-208

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Фото: topgear.com

Заявлений запас Peugeot e-208 ходу в 362 км не викликає сумнівів, а з появою версії з ще більшою дальністю їзди — 399 км — авто посіло перше місце в цьому рейтингу.

Він є одним з найпривабливіших невеликих автомобілів завдяки поєднанню корисного запасу ходу, високої продуктивності, вартості, практичності, стилю, якості та привабливості для водія. Він заслуговує на високу оцінку, якщо ви купуєте свій перший електромобіль.

Плюси

  • Гарна місткість акумулятора.
  • Комфортна їзда.
  • Пристойна продуктивність.

Мінуси

  • М'яка підвіска впливає на контроль над тілом на швидкості.
  • Деякі матеріали дешеві.
  • Трохи тісні задні сидіння.

Раніше користувачі назвали найбажаніші електрокари у світі. Також ми писали, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році.

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