ТОП 10 маленьких міських електрокарів для купівлі у 2023 році

Компактний розмір, практичний інтер'єр та легка керованість невеликих електромобілів якнайкраще підходять для міських доріг. Фото: carmagazine.co.uk

Електрокари створені для їзди по місту, особливо компактні моделі зі справді спокусливими цінами та реальними показниками запасів ходу. Такі авто можна припаркувати у невеличкій шпарині, а при обережному водінні деякі маленькі електромобілі долають до 400 км на одному заряді.

Рейтинг склали експерти AutoCar.

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Peugeot e-208

Фото: topgear.com

Заявлений запас Peugeot e-208 ходу в 362 км не викликає сумнівів, а з появою версії з ще більшою дальністю їзди — 399 км — авто посіло перше місце в цьому рейтингу.

Він є одним з найпривабливіших невеликих автомобілів завдяки поєднанню корисного запасу ходу, високої продуктивності, вартості, практичності, стилю, якості та привабливості для водія. Він заслуговує на високу оцінку, якщо ви купуєте свій перший електромобіль.

Плюси

Гарна місткість акумулятора.

Комфортна їзда.

Пристойна продуктивність.

Мінуси

М'яка підвіска впливає на контроль над тілом на швидкості.

Деякі матеріали дешеві.

Трохи тісні задні сидіння.

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