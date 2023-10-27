ТОП 10 маленьких міських електрокарів для купівлі у 2023 році
Електрокари створені для їзди по місту, особливо компактні моделі зі справді спокусливими цінами та реальними показниками запасів ходу. Такі авто можна припаркувати у невеличкій шпарині, а при обережному водінні деякі маленькі електромобілі долають до 400 км на одному заряді.
Рейтинг склали експерти AutoCar.
ТОП 10 маленьких міських електрокарів для купівлі у 2023 році
- Peugeot e-208
- Fiat 500e
- Opel Corsa Electric
- Mini Electric
- Mazda MX-30
- BYD Dolphin
- Honda E
- GWM Ora Funky Cat
- Dacia Spring
- Citroen e-C3
Peugeot e-208
Заявлений запас Peugeot e-208 ходу в 362 км не викликає сумнівів, а з появою версії з ще більшою дальністю їзди — 399 км — авто посіло перше місце в цьому рейтингу.
Він є одним з найпривабливіших невеликих автомобілів завдяки поєднанню корисного запасу ходу, високої продуктивності, вартості, практичності, стилю, якості та привабливості для водія. Він заслуговує на високу оцінку, якщо ви купуєте свій перший електромобіль.
Плюси
- Гарна місткість акумулятора.
- Комфортна їзда.
- Пристойна продуктивність.
Мінуси
- М'яка підвіска впливає на контроль над тілом на швидкості.
- Деякі матеріали дешеві.
- Трохи тісні задні сидіння.
Раніше користувачі назвали найбажаніші електрокари у світі. Також ми писали, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році.
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