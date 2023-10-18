Електромобіль, гібрид або дизель: яке авто економніше

Вибір силової установки авто залежить від образу життя водія. Фото: motortrend.com

Через різке подорожчання бензину українці шукають дешевші види палива. Але у гонитві за ощадливістю варти знати, як і коли краще використовувати авто з різними силовими установками.

Про це повідомила Avtosota.

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1. Постійні подорожі за місто

Власник живе в приватній оселі, але щодня їздить на роботу до міста. Для такого образу життя пасуватимуть дизель або гібрид.

Найкращі варіанти:

гібрид Toyota Prius споживає 4.7 л на 100 км шляху;

дизель Chevrolet Cruze — 5 л/100 км;

турбодизель Volkswagen Jetta — 4.6-4.8 л/100 км.

2. Звичайний потік у місті

Для невеликих міст, де відсутні затори, оптимальним буде гібрид. Гібриди набагато економніші на низьких передачах, ніж дизелі, тому що в таких випадках переходять на електродвигун, а для швидкісного режиму понад 40-50 км/год — на ДВЗ.

Найкращі варіанти:

Toyota Prius з витратою 5 л/100 км у міському режимі;

Honda Insight — 6 л/100 км.

3. Умови щільного потоку мегаполісів

Ідеальним виходом стане компактний електромобіль. Запасу ходу 120-130 км на одній підзарядці для поїздок містом має вистачити.

Найкращі варіанти:

Honda Fit EV;

Nissan Leaf;

Ford Focus Electric;

Fiat 500e;

Smart Electric Drive.

4. Нечасті заміські поїздки

У разі мешканні у місті, але з регулярними поїздками, наприклад, на дачу, варто придбати плагін-гібриди (PHEV) з можливістю збільшеного пересування на електротязі.

Найкращі варіанти:

Ford C-Max Energi;

Toyota Prius Plug-In Hybrid.

Також згодяться електромобілі зі збільшеним запасом ходу (REEV). На відміну від PHEV, він не передає момент, що крутить, на колеса, а працює виключно на зарядку батареї.

Дальність ходу на акумуляторах становить близько 90-140 км, але коли закінчується заряд, генератор заряджає батарею і можна їхати стільки, наскільки вистачить бака. У вільний час власник може заряджати АКБ від електромережі.

Найкращі варіанти:

BMW i3;

Chevrolet Volt (моделі з 2016 року).

5. Довгі сімейні подорожі

Оптимальним варіантом будуть кросовери з сучасними економічними дизельними двигунами, що витрачають у заміському режимі близько 5,5 л/100 км.

Найкращі варіанти:

Audi Q7;

BMW X5.

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