Електромобіль, гібрид або дизель: яке авто економніше
Через різке подорожчання бензину українці шукають дешевші види палива. Але у гонитві за ощадливістю варти знати, як і коли краще використовувати авто з різними силовими установками.
Про це повідомила Avtosota.
Є п'ять типових автовласників, для кожного з яких підходить свій окремий вид найбільш економічного авто.
1. Постійні подорожі за місто
Власник живе в приватній оселі, але щодня їздить на роботу до міста. Для такого образу життя пасуватимуть дизель або гібрид.
Найкращі варіанти:
- гібрид Toyota Prius споживає 4.7 л на 100 км шляху;
- дизель Chevrolet Cruze — 5 л/100 км;
- турбодизель Volkswagen Jetta — 4.6-4.8 л/100 км.
2. Звичайний потік у місті
Для невеликих міст, де відсутні затори, оптимальним буде гібрид. Гібриди набагато економніші на низьких передачах, ніж дизелі, тому що в таких випадках переходять на електродвигун, а для швидкісного режиму понад 40-50 км/год — на ДВЗ.
Найкращі варіанти:
- Toyota Prius з витратою 5 л/100 км у міському режимі;
- Honda Insight — 6 л/100 км.
3. Умови щільного потоку мегаполісів
Ідеальним виходом стане компактний електромобіль. Запасу ходу 120-130 км на одній підзарядці для поїздок містом має вистачити.
Найкращі варіанти:
- Honda Fit EV;
- Nissan Leaf;
- Ford Focus Electric;
- Fiat 500e;
- Smart Electric Drive.
4. Нечасті заміські поїздки
У разі мешканні у місті, але з регулярними поїздками, наприклад, на дачу, варто придбати плагін-гібриди (PHEV) з можливістю збільшеного пересування на електротязі.
Найкращі варіанти:
- Ford C-Max Energi;
- Toyota Prius Plug-In Hybrid.
Також згодяться електромобілі зі збільшеним запасом ходу (REEV). На відміну від PHEV, він не передає момент, що крутить, на колеса, а працює виключно на зарядку батареї.
Дальність ходу на акумуляторах становить близько 90-140 км, але коли закінчується заряд, генератор заряджає батарею і можна їхати стільки, наскільки вистачить бака. У вільний час власник може заряджати АКБ від електромережі.
Найкращі варіанти:
- BMW i3;
- Chevrolet Volt (моделі з 2016 року).
5. Довгі сімейні подорожі
Оптимальним варіантом будуть кросовери з сучасними економічними дизельними двигунами, що витрачають у заміському режимі близько 5,5 л/100 км.
Найкращі варіанти:
- Audi Q7;
- BMW X5.
Раніше ми публікували рейтинг ТОП 3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.
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