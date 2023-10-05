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Попри бензин за 60 грн: які двигуни обрали українці у вересні 2023 року

5 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Попри бензин за 60 грн: які двигуни обрали українці у вересні 2023 року
Нові авто з бензиновими двигунами такі, як Mazda CX5, залишаються найпопулярнішими в Україні. Фото: infocar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.

Частка в продажах авто з ДВЗ становить 68%, повідомив Укравтопром.

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Які двигуни обирали українці у вересні 2023 року

  • Авто з бензиновими моторами охопили 46% продажів нових легковиків. Порівняно з серпнем їхня частка збільшилась на 4 відсоткові пункти.
  • Ринкова доля дизельних автомобілів зменшилась з 26% до 22%.
  • Гібриди втратили 2 відсоткові пункти відносно серпня та охопили 17%.
  • Електромобілі захопили вже 14% ринку нових автомобілів. Це на 2 пункти більше, ніж у серпні.
  • Частка авто з ГБО не змінилася — 1%.

Серед авто з різними типами двигунів лідерами стали:

  • бензинові — Mazda CX5;
  • дизельні — Renault Duster;
  • гібридні — Toyota RAV-4;
  • електричні — Volkswagen ID.4;
  • авто з ГБО — Mitsubishi Outlander та Hyundai Tucson.

Раніше з'ясувалося, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ. Також повідомляли, як зареєструвати авто з ГБО у 2023-2024 роках та не мати проблем.

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