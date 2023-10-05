Попри бензин за 60 грн: які двигуни обрали українці у вересні 2023 року
5 жовтня 2023 17:25
Нові авто з бензиновими двигунами такі, як Mazda CX5, залишаються найпопулярнішими в Україні. Фото: infocar.ua
Українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.
Частка в продажах авто з ДВЗ становить 68%, повідомив Укравтопром.
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Які двигуни обирали українці у вересні 2023 року
- Авто з бензиновими моторами охопили 46% продажів нових легковиків. Порівняно з серпнем їхня частка збільшилась на 4 відсоткові пункти.
- Ринкова доля дизельних автомобілів зменшилась з 26% до 22%.
- Гібриди втратили 2 відсоткові пункти відносно серпня та охопили 17%.
- Електромобілі захопили вже 14% ринку нових автомобілів. Це на 2 пункти більше, ніж у серпні.
- Частка авто з ГБО не змінилася — 1%.
Серед авто з різними типами двигунів лідерами стали:
- бензинові — Mazda CX5;
- дизельні — Renault Duster;
- гібридні — Toyota RAV-4;
- електричні — Volkswagen ID.4;
- авто з ГБО — Mitsubishi Outlander та Hyundai Tucson.
Раніше з'ясувалося, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ. Також повідомляли, як зареєструвати авто з ГБО у 2023-2024 роках та не мати проблем.