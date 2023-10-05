Попри бензин за 60 грн: які двигуни обрали українці у вересні 2023 року

Нові авто з бензиновими двигунами такі, як Mazda CX5, залишаються найпопулярнішими в Україні. Фото: infocar.ua

Українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.

Частка в продажах авто з ДВЗ становить 68%, повідомив Укравтопром.

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Авто з бензиновими моторами охопили 46% продажів нових легковиків. Порівняно з серпнем їхня частка збільшилась на 4 відсоткові пункти.

Ринкова доля дизельних автомобілів зменшилась з 26% до 22%.

Гібриди втратили 2 відсоткові пункти відносно серпня та охопили 17%.

Електромобілі захопили вже 14% ринку нових автомобілів. Це на 2 пункти більше, ніж у серпні.

Частка авто з ГБО не змінилася — 1%.

Серед авто з різними типами двигунів лідерами стали:

бензинові — Mazda CX5;

дизельні — Renault Duster;

гібридні — Toyota RAV-4;

електричні — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Mitsubishi Outlander та Hyundai Tucson.

Раніше з'ясувалося, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ. Також повідомляли, як зареєструвати авто з ГБО у 2023-2024 роках та не мати проблем.