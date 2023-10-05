Несмотря на бензин за 60 грн: какие двигатели выбирали украинцы в сентябре 2023 года
5 октября 2023 17:25
Новые автомобили с бензиновыми двигателями такие, как Mazda CX5, остаются самыми популярными в Украине. Фото: infocar.ua
Украинцы начали массово переходить на альтернативные виды топлива из-за резкого подорожания бензина. Впрочем, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых автомобилей.
Доля в продажах авто с ДВС составляет 68%, сообщил Укравтопром.
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Какие двигатели выбирали украинцы в сентябре 2023 года
- Автомобили с бензиновыми моторами охватили 46% продаж новых легковых автомобилей. По сравнению с августом их доля увеличилась на 4 процентных пункта.
- Рыночная доля дизельных автомобилей снизилась с 26% до 22%.
- Гибриды потеряли 2 процентных пункта по отношению к августу и охватили 17%.
- Электромобили захватили уже 14% рынка новых автомобилей. Это на 2 пункта больше, чем в августе.
- Доля авто с ГБО не изменилась — 1%.
Среди авто с разными типами двигателей лидерами стали:
- бензиновые — Mazda CX5;
- дизельные — Renault Duster;
- гибридные — Toyota RAV-4;
- электрические — Volkswagen ID.4;
- авто с ГБО — Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.
Ранее выяснилось, что эксплуатация электрокара дороже использования авто с ДВС. Также сообщалось, как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 годах и не иметь проблем.