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Несмотря на бензин за 60 грн: какие двигатели выбирали украинцы в сентябре 2023 года

5 октября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Несмотря на бензин за 60 грн: какие двигатели выбирали украинцы в сентябре 2023 года
Новые автомобили с бензиновыми двигателями такие, как Mazda CX5, остаются самыми популярными в Украине. Фото: infocar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Украинцы начали массово переходить на альтернативные виды топлива из-за резкого подорожания бензина. Впрочем, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых автомобилей.

Доля в продажах авто с ДВС составляет 68%, сообщил Укравтопром.

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Какие двигатели выбирали украинцы в сентябре 2023 года

  • Автомобили с бензиновыми моторами охватили 46% продаж новых легковых автомобилей. По сравнению с августом их доля увеличилась на 4 процентных пункта.
  • Рыночная доля дизельных автомобилей снизилась с 26% до 22%.
  • Гибриды потеряли 2 процентных пункта по отношению к августу и охватили 17%.
  • Электромобили захватили уже 14% рынка новых автомобилей. Это на 2 пункта больше, чем в августе.
  • Доля авто с ГБО не изменилась — 1%.

Среди авто с разными типами двигателей лидерами стали:

  • бензиновые — Mazda CX5;
  • дизельные — Renault Duster;
  • гибридные — Toyota RAV-4;
  • электрические — Volkswagen ID.4;
  • авто с ГБО — Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.

Ранее выяснилось, что эксплуатация электрокара дороже использования авто с ДВС. Также сообщалось, как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 годах и не иметь проблем.

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