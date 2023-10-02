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Как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 и не иметь проблем: комментарий МВД

2 октября 2023 11:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как зарегистрировать авто после установки ГБО, — МВД
После установки ГБО автомобиль необходимо перерегистрировать в течение 10 дней. Фото: centr-avto.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Из-за стремительного подорожания бензина и дизеля украинцы активно переходят на альтернативные виды топлива. В частности, в 2023 году более 28 тыс. граждан установили на свои авто газобаллонное оборудование (ГБО).

ГСЦ МВД напоминает, что после установки ГБО автомобиль необходимо перерегистрировать в течение 10 дней.

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Для получения услуги требуется талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте ГСЦ МВД. Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО нужно иметь при себе:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер;
  • имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приема-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.

Экспертное исследование не обязательно и проводится исключительно по желанию владельца транспортного средства.

После перерегистрации водитель получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, в котором вносится запись об установке на транспортное средство ГБО.

Ранее мы писали, как разобраться в многообразии номерных знаков на авто в Украине. Также в Украине стало больше фальшивых водительских удостоверений, которыми торгуют мошенники.

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