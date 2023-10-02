Как зарегистрировать авто после установки ГБО, — МВД

После установки ГБО автомобиль необходимо перерегистрировать в течение 10 дней. Фото: centr-avto.com.ua

Из-за стремительного подорожания бензина и дизеля украинцы активно переходят на альтернативные виды топлива. В частности, в 2023 году более 28 тыс. граждан установили на свои авто газобаллонное оборудование (ГБО).

ГСЦ МВД напоминает, что после установки ГБО автомобиль необходимо перерегистрировать в течение 10 дней.

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Для получения услуги требуется талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте ГСЦ МВД. Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО нужно иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

Экспертное исследование не обязательно и проводится исключительно по желанию владельца транспортного средства.

После перерегистрации водитель получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, в котором вносится запись об установке на транспортное средство ГБО.

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