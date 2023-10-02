Как зарегистрировать авто после установки ГБО, — МВД

Как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 и не иметь проблем: комментарий МВД
Из-за стремительного подорожания бензина и дизеля украинцы активно переходят на альтернативные виды топлива. В частности, в 2023 году более 28 тыс. граждан установили на свои авто газобаллонное оборудование (ГБО).
ГСЦ МВД напоминает, что после установки ГБО автомобиль необходимо перерегистрировать в течение 10 дней.
Для получения услуги требуется талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте ГСЦ МВД. Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО нужно иметь при себе:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приема-передачи авто;
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия.
Экспертное исследование не обязательно и проводится исключительно по желанию владельца транспортного средства.
После перерегистрации водитель получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, в котором вносится запись об установке на транспортное средство ГБО.
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