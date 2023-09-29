Номерные знаки на авто в Украине: как разобраться в хаосе букв, цифр и цветов

В Украине уже несколько раз менялись стандарты на номерные знаки для авто. Фото: auto.ria

Разнообразие автомобильных номерных знаков в Украине впечатляет — от номеров советского образца до отдельных знаков для электромобилей и машин зарегистрированных через "Дію" или электронный кабинет. Разбираемся, что означает маркировка на машинах.

Об этом написала Meta.

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Советские автомобильные номера

Их осталось очень мало. Впрочем, если встретите на дороге знаки с черным фоном и белыми символами или на белом фоне с черными символами, то это именно они.

Первый национальный стандарт 1994 года

Был издан ДСТУ 25/88-94. Главное отличие от советских номеров заключалось в появлении на знаке желто-голубого флага Украины.

Номера 1997-2004 годов

Главное отличие таких номеров — соответствие международной Конвенции "О дорожном движении", которая требовала использовать в номерах только латинские буквы. Таким образом, чисто кириллические буквы, например, "Ф" и "И" исчезли со знаков.

Кроме того, номера 1997 года стали 9-значными (до этого были 7-значными). Большим шрифтом печатали 5 цифр и 2 буквы, маленьким — 2 цифры под государственным флагом. Маленькие буквы означают код области, в которой выдавался номер, а две прописные буквы — серию знака.

Номера с 2004 года

Номерные знаки стали 8-значными — 4 буквы и 4 цифры. А кроме желто-голубого флага добавили буквенное обозначение страны – UA.

В 2015 году поле в левом краю номера заменили синим с небольшим национальным флажком на нем.

Первые две буквы означают область регистрации авто, все остальные символы относятся к собственно регистрационному номеру.

Используются только буквы украинской кириллицы, имеющие аналоги в латинском алфавите. Их всего 12: А, В, Е, І, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

В 1995-2004 годах принадлежность к региону определялась цифровым кодом по алфавиту: 01 — АР Крым, 02 — Винницкая область, 03 — Волынская область и т.д. С 2004 г. индексы регионов морфологически уже не связаны с названиями областей.

Номера с 2018 года

Министерство юстиции утвердило госстандарт на номера для легкового транспорта. Эти изменения дополнили ДСТУ 4278:2012. Теперь автомобильные знаки Киева обозначаются буквами КА вместе с ранее утвержденными АА. А номера из Крыма отмечают УК.

Первый символ в автономерах областей Украины был заменен другой буквой. "А" поменяли на "К", "В" — на "Н", а "С" — на "I".

Ранее обозначение "I" действовало только в Киеве, Полтаве и их областях. Сегодня эту букву можно увидеть на знаках Черкасс, Чернигова, Севастополя, Черновцов и их областей.

Разобраться с этим тяжело, а запомнить почти невозможно. Здесь поможет только таблица.

Цвета автомобильных номерных знаков

Белый — машина принадлежит обычному автовладельцу.

Синий — полиция.

Черный — ВСУ, ГСЧС.

Желтый — общественный транспорт.

Красный — транзитные номерные знаки.

Дипломатические номера

На машинах дипломатического корпуса номера обозначаются буквой D. На таких знаках есть код страны или международной организации, а последние три цифры означают порядковый номер автомобиля.

Именные номерные знаки

Впервые ДСТУ 4278:2004 ввел в действие так называемые именные номерные знаки, производимые по заказу владельца. На них можно нанести слово и разместить логотип.

Такие номера считаются дополнительными, они являются вторым комплектом основных знаков, полученных при регистрации ТС в сервисном центре МВД, и они действительны только на территории Украины.

Номера авто украинских защитников

У ВСУ номера черный фон с белыми буквами на нем — это номер самого ТС и военный код.

Машины военных волонтеров — зеленый фон с белыми цифрами и буквами на нем.

Номера пограничников — вместо двузначной буквенной серии в конце есть зеленый казацкий крест и буква В.

Номера службы гражданской обороны ГСЧС — вместо двузначной буквенной серии в конце имеются желтый казацкий крест и буква Е.

Номера Национальной гвардии — вместо двузначной буквенной серии в конце имеют эмблему с трезубцем и буквой G.

Номера электромобилей с осени 2020 года

В отличие от обычных у них зеленый цвет значений, а также особый код серии. До мая 2022 г. на нем была латинская буква Z, а теперь вместо нее буква Y.

Номера зарегистрированы через "Дію" и электронный кабинет с января 2023 года

Согласно приказу МВД и "Требованиям к государственным номерным знакам транспортных средств", утверждены новые буквенные серии к номерам, которые присваиваются транспортным средствам. И покупка которых была оформлена не в сервисном центре МВД, а через Интернет — на сайтах соответствующих государственных структур.

Сочетание букв ED и DC в номерах получат машины, договор купли-продажи которых заключен с использованием средств электронного кабинета водителя в единой информационной системе МВД;

Сочетание букв DI и PD выдается в случае, когда договор заключен через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения портала "Дія".

У таких машин указанные буквы будут стоять на месте соединений, означающих административно-территориальную принадлежность места регистрации транспортного средства.

Раньше мы писали, почему возникла путаница из-за номерных знаков на авто в Украине. Также сообщалось, как можно забронировать номера для авто.