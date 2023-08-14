В МВД объяснили, когда нужна справка от военкомата для регистрации авто

Граждане не должны для регистрации машины приносить справку от военкомата. Фото: wah.ua

Министерство внутренних дел Украины официально опровергло сообщение, что с 20 августа для перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах нужно подавать справку из военного комиссариата. Этого делать не нужно.

Справку от военкомата, свидетельствующую о взятии на учет или снятие с учета транспортного средства, должны предъявлять только юридические лица. Ведь согласно ст. 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для предприятий на особый период введена военнотранспортная обязанность.

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Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для регистрации транспортных средств

копия учредительных документов (решение об образовании юридического лица, учредительный договор, устав, положение, учредительный акт, учредительный договор и т.п.);

справка (или другой соответствующий документ), форма которой определяется Минобороны, с отметкой военного комиссара о снятии с учета (если предыдущий владелец — юридическое лицо) и постановку на учет (если будущий владелец — юридическое лицо) транспортного средства на военный учет;

копия приказа о назначении ответственного лица/доверенность ответственному лицу на получение соответствующей услуги;

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

квитанции об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (при регистрации нового легкового автомобиля);

документ, удостоверяющий ответственное лицо (паспорт);

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

копия документа, подтверждающего соответствие конструкции и технического состояния данной марки (модели) транспортного средства, обязательным требованиям правил, нормативов и стандартов Украины (сертификат соответствия или свидетельство о признании иностранного сертификата);

заключение/сведения об экспертном исследовании транспортного средства, вносимых в электронный реестр работниками экспертной службы МВД (не обязательно, кроме случаев первой регистрации ввезенного из-за границы транспортного средства).

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