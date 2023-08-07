Как обменять украинское водительское удостоверение в Испании: подробности

Изменились условия получения украинских водительских прав в Испании: подробности
С начала широкомасштабного вторжения более 170 тысяч украинцев получили защиту в Испании. На днях все они получили возможность без проблем обменять водительские удостоверения в стране временного проживания.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
Государственное предприятие "Документ" вместе с ГСЦ МВД приступили к обмену водительских удостоверений в столице Испании Мадриде.
Ищите белые микроавтобусы с символикой ГП "Документ" по адресу: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, коммерческий центр LA GAVIA (парковка).
- График работы мобильных комплексов: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00.
- Пока осуществляется обмен водительских удостоверений в порядке живой очереди.
- Запись в электронную очередь на эту услугу будет внедрена в течение первой недели работы.
Получить консультацию об услуге можно на официальных страницах центра в соцсетях:
Когда можно обменять права
- в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
- когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);
- в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).
Для обмена прав необходимы документы
- паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;
- идентификационный код;
- имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (свидетельство о регистрации брака и т.п.).
Поменять украинские права за рубежом можно в:
- Испании (Валенсия);
- Польши (Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков);
- Чехии (Прага, в Словакии – Братислава);
- Германии (Берлин);
- Турция (Стамбул).
Ранее мы писали, кому в Украине упростили получение водительского удостоверения. Также сообщалось, можно ли в Украине ездить на автомобиле, если у вас забрали права.