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Змінилися умови отримання українських водійських прав в Іспанії: подробиці

7 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як обміняти українське посвідчення водія в Іспанії: подробиці
Тепер українське посвідчення водія можна обміняти в Мадриді. Фото: rbc.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З початку широкомасштабного вторгнення понад 170 тис. українців отримали захист в Іспанії. Днями всі вони отримали можливість без проблем обміняти посвідчення водія в країні тимчасового мешкання.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Державне підприємство "Документ" разом з ГСЦ МВС розпочали обмін водійських прав в столиці Іспанії Мадриді.

Шукайте білі мікроавтобуси з символікою ДП "Документ" за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).

  • Графік роботи мобільних комплексів: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.
  • Поки що здійснюється обмін водійських посвідчень у порядку живої черги.
  • Запис до електронної черги на цю послугу буде впроваджено протягом першого тижня роботи.

Отримати консультацію щодо послуги можна на офіційних сторінках центру у соцмережах:

Коли надається послуга заміни прав

  • у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать);
  • коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше);
  • у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Для обміну прав необхідні документи

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • ідентифікаційний код;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;.
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо).

Наразі обміняти права за кордоном вже можна в:

  • Іспанії (Валенсія);
  • Польщі (Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків);
  • Чехії (Прага, у Словаччині — Братислава);
  • Німеччині (Берлін);
  • Туреччині (Стамбул).

Раніше ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія. Також повідомлялося, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права.

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