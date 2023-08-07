Як обміняти українське посвідчення водія в Іспанії: подробиці

Тепер українське посвідчення водія можна обміняти в Мадриді. Фото: rbc.ua

З початку широкомасштабного вторгнення понад 170 тис. українців отримали захист в Іспанії. Днями всі вони отримали можливість без проблем обміняти посвідчення водія в країні тимчасового мешкання.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Державне підприємство "Документ" разом з ГСЦ МВС розпочали обмін водійських прав в столиці Іспанії Мадриді.

Шукайте білі мікроавтобуси з символікою ДП "Документ" за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).

Графік роботи мобільних комплексів: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Поки що здійснюється обмін водійських посвідчень у порядку живої черги.

Запис до електронної черги на цю послугу буде впроваджено протягом першого тижня роботи.

Отримати консультацію щодо послуги можна на офіційних сторінках центру у соцмережах:

Коли надається послуга заміни прав

у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать);

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше);

у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Для обміну прав необхідні документи

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;.

документ, що підтверджує зміну особистих даних (свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо).

Наразі обміняти права за кордоном вже можна в:

Іспанії (Валенсія);

Польщі (Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків);

Чехії (Прага, у Словаччині — Братислава);

Німеччині (Берлін);

Туреччині (Стамбул).

Раніше ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія. Також повідомлялося, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права.