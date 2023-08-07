Як обміняти українське посвідчення водія в Іспанії: подробиці

Змінилися умови отримання українських водійських прав в Іспанії: подробиці
З початку широкомасштабного вторгнення понад 170 тис. українців отримали захист в Іспанії. Днями всі вони отримали можливість без проблем обміняти посвідчення водія в країні тимчасового мешкання.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
Державне підприємство "Документ" разом з ГСЦ МВС розпочали обмін водійських прав в столиці Іспанії Мадриді.
Шукайте білі мікроавтобуси з символікою ДП "Документ" за адресою: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, комерційний центр LA GAVIA (парковка).
- Графік роботи мобільних комплексів: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.
- Поки що здійснюється обмін водійських посвідчень у порядку живої черги.
- Запис до електронної черги на цю послугу буде впроваджено протягом першого тижня роботи.
Отримати консультацію щодо послуги можна на офіційних сторінках центру у соцмережах:
Коли надається послуга заміни прав
- у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать);
- коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше);
- у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).
Для обміну прав необхідні документи
- паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
- ідентифікаційний код;
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;.
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо).
Наразі обміняти права за кордоном вже можна в:
- Іспанії (Валенсія);
- Польщі (Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків);
- Чехії (Прага, у Словаччині — Братислава);
- Німеччині (Берлін);
- Туреччині (Стамбул).
Раніше ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія. Також повідомлялося, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права.