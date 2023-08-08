Новые номерные знаки на авто в Украине: почему возникла путаница

Водители жалуются на нелогичность новых номеров на авто. Фото: brovary.net.ua

Реформа автомобильных номерных знаков, обозначающих административно-территориальную принадлежность машин, создала для водителей огромную путаницу. Кто и зачем это сделал?

Об этом написал Telegraf.

Читайте также:

Водители обращают внимание на нелогичность маркировки номеров авто, не соответствующих названиям областей. К примеру:

Киевская обл. - АІ;

Волынская обл. - АМ;

АР Крым – АК;

Запорожская обл. - и АР;

Закарпатская обл. - АО;

Харьковская обл. - АХ.

Автовладельцы говорят, что логичнее было бы использование совпадающих с латиницей региональных комбинаций из украинских букв:

Винницкая обл. - ВІ (сейчас - Полтавская обл.);

Волынская обл. - ВО (сейчас - Тернопольская обл.);

Тернопольская обл. - ТО;

Харьковская обл. - ХА;

Херсонская обл. - ХЕ;

Хмельницкая обл. - ХМ.

Позиция ГСЦ МВД

Журналисты направили запрос в Главный сервисный центр МВД с просьбой разъяснить ситуацию. Вот что ответили полицейские.

В 2019 году парламент внес изменения в статью 34 ЗУ "О дорожном движении", согласно которым единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним устанавливаются нормативно-правовыми актами МВД, а не государственными/национальными стандартами.

В 2021 году МВД издало специальный приказ №166 "О некоторых вопросах государственных номерных знаков транспортных средств", которым установили новые требования к государственным номерным знакам.

На знаках типов 2, 6, 8, 13, 14, 16, подтипов 1-1-1, 1-3-1, 3-3 применяют буквы украинского алфавита, совпадающие по написанию с буквами латинского алфавита. Такое требование обусловлено положением пункта 1 Приложения 2 к Конвенции о дорожном движении, согласно которому буквы на регистрационном номере ТС, находящемся в международном движении, должны быть прописными буквами латинского алфавита .

. Установление принадлежности буквосоединений не связано с территориальными расположениями последних, а обусловлено порядком расположения букв в украинском алфавите.

Не использование логичных буквосоединений ВІ (для Винницкой области), ВО (Волынской обл.) и т.д. объясняется тем, что среди первых двух букв названий большинства регионов Украины есть такие, которых нет в латинском алфавите (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Черкасская, Черновицкая области).

Почему не сменить на более логичные номера в тех областях, первые буквы названий которых совпадают с латиницей в ГСЦ МВД не объяснили.

Ранее мы писали об алгоритме действий, если вы попали в ДТП в Польше. Также сообщалось о резком увеличении количества ДТП с участием пешеходов в Украине за 5 месяцев 2023 года.