Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новые номерные знаки на авто в Украине: почему возникла путаница arrow

Новые номерные знаки на авто в Украине: почему возникла путаница

8 августа 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Новые номерные знаки на авто в Украине: почему возникла путаница
Водители жалуются на нелогичность новых номеров на авто. Фото: brovary.net.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Реформа автомобильных номерных знаков, обозначающих административно-территориальную принадлежность машин, создала для водителей огромную путаницу. Кто и зачем это сделал?

Об этом написал Telegraf.

Читайте также:

Водители обращают внимание на нелогичность маркировки номеров авто, не соответствующих названиям областей. К примеру:

  • Киевская обл. - АІ;
  • Волынская обл. - АМ;
  • АР Крым – АК;
  • Запорожская обл. - и АР;
  • Закарпатская обл. - АО;
  • Харьковская обл. - АХ.

Автовладельцы говорят, что логичнее было бы использование совпадающих с латиницей региональных комбинаций из украинских букв:

  • Винницкая обл. - ВІ (сейчас - Полтавская обл.);
  • Волынская обл. - ВО (сейчас - Тернопольская обл.);
  • Тернопольская обл. - ТО;
  • Харьковская обл. - ХА;
  • Херсонская обл. - ХЕ;
  • Хмельницкая обл. - ХМ.

Позиция ГСЦ МВД

Журналисты направили запрос в Главный сервисный центр МВД с просьбой разъяснить ситуацию. Вот что ответили полицейские.

  • В 2019 году парламент внес изменения в статью 34 ЗУ "О дорожном движении", согласно которым единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним устанавливаются нормативно-правовыми актами МВД, а не государственными/национальными стандартами.
  • В 2021 году МВД издало специальный приказ №166 "О некоторых вопросах государственных номерных знаков транспортных средств", которым установили новые требования к государственным номерным знакам.
  • На знаках типов 2, 6, 8, 13, 14, 16, подтипов 1-1-1, 1-3-1, 3-3 применяют буквы украинского алфавита, совпадающие по написанию с буквами латинского алфавита. Такое требование обусловлено положением пункта 1 Приложения 2 к Конвенции о дорожном движении, согласно которому буквы на регистрационном номере ТС, находящемся в международном движении, должны быть прописными буквами латинского алфавита.
  • Установление принадлежности буквосоединений не связано с территориальными расположениями последних, а обусловлено порядком расположения букв в украинском алфавите.
  • Не использование логичных буквосоединений ВІ (для Винницкой области), ВО (Волынской обл.) и т.д. объясняется тем, что среди первых двух букв названий большинства регионов Украины есть такие, которых нет в латинском алфавите (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Черкасская, Черновицкая области).

Почему не сменить на более логичные номера в тех областях, первые буквы названий которых совпадают с латиницей в ГСЦ МВД не объяснили.

Ранее мы писали об алгоритме действий, если вы попали в ДТП в Польше. Также сообщалось о резком увеличении количества ДТП с участием пешеходов в Украине за 5 месяцев 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз