Новые номерные знаки на авто в Украине: почему возникла путаница
Реформа автомобильных номерных знаков, обозначающих административно-территориальную принадлежность машин, создала для водителей огромную путаницу. Кто и зачем это сделал?
Об этом написал Telegraf.
Водители обращают внимание на нелогичность маркировки номеров авто, не соответствующих названиям областей. К примеру:
- Киевская обл. - АІ;
- Волынская обл. - АМ;
- АР Крым – АК;
- Запорожская обл. - и АР;
- Закарпатская обл. - АО;
- Харьковская обл. - АХ.
Автовладельцы говорят, что логичнее было бы использование совпадающих с латиницей региональных комбинаций из украинских букв:
- Винницкая обл. - ВІ (сейчас - Полтавская обл.);
- Волынская обл. - ВО (сейчас - Тернопольская обл.);
- Тернопольская обл. - ТО;
- Харьковская обл. - ХА;
- Херсонская обл. - ХЕ;
- Хмельницкая обл. - ХМ.
Позиция ГСЦ МВД
Журналисты направили запрос в Главный сервисный центр МВД с просьбой разъяснить ситуацию. Вот что ответили полицейские.
- В 2019 году парламент внес изменения в статью 34 ЗУ "О дорожном движении", согласно которым единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним устанавливаются нормативно-правовыми актами МВД, а не государственными/национальными стандартами.
- В 2021 году МВД издало специальный приказ №166 "О некоторых вопросах государственных номерных знаков транспортных средств", которым установили новые требования к государственным номерным знакам.
- На знаках типов 2, 6, 8, 13, 14, 16, подтипов 1-1-1, 1-3-1, 3-3 применяют буквы украинского алфавита, совпадающие по написанию с буквами латинского алфавита. Такое требование обусловлено положением пункта 1 Приложения 2 к Конвенции о дорожном движении, согласно которому буквы на регистрационном номере ТС, находящемся в международном движении, должны быть прописными буквами латинского алфавита.
- Установление принадлежности буквосоединений не связано с территориальными расположениями последних, а обусловлено порядком расположения букв в украинском алфавите.
- Не использование логичных буквосоединений ВІ (для Винницкой области), ВО (Волынской обл.) и т.д. объясняется тем, что среди первых двух букв названий большинства регионов Украины есть такие, которых нет в латинском алфавите (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Черкасская, Черновицкая области).
Почему не сменить на более логичные номера в тех областях, первые буквы названий которых совпадают с латиницей в ГСЦ МВД не объяснили.
Ранее мы писали об алгоритме действий, если вы попали в ДТП в Польше. Также сообщалось о резком увеличении количества ДТП с участием пешеходов в Украине за 5 месяцев 2023 года.