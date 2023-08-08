Нові номерні знаки на авто в Україні: чому виникла плутанина
Реформа автомобільних номерних знаків, які позначають адміністративно-територіальну приналежність машин, створила для водіїв не аби яку плутанину. Хто та навіщо це зробив.
Про це написав Telegraf.
Водії звертають увагу на нелогічність маркування номерів авто, які не відповідають назвам областей. Наприклад:
- Київська обл. — АІ;
- Житомирська обл. — АМ;
- АР Крим — АК;
- Запорізька обл. — та АР;
- Закарпатська обл. — АО;
- Харківська обл. — АХ.
Автовласники кажуть, що логічніше було б використання регіональних комбінацій з українських літер, які збігаються з латинкою:
- Вінницька обл. — ВІ (зараз — Полтавська обл.);
- Волинська обл. — ВО (зараз — Тернопільська обл.);
- Тернопільська обл. — ТЕ;
- Харківська обл. — ХА;
- Херсонська обл. — ХЕ;
- Хмельницька обл. — ХМ.
Позиція ГСЦ МВД
Журналісти направили запит до Головного сервісного центру МВС з проханням роз'яснити ситуацію. Ось що відповіли поліцейські.
- У 2019 році парламент вніс зміни до статті 34 ЗУ "Про дорожній pyx", згідно з якими єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них встановлюються нормативно-правовими актами МВС, а не державними/національними стандартами.
- У 2021 році МВС видало спеціальний наказ №166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів", яким встановили нові вимоги до державних номерних знаків.
- На знаках типів 2, 6, 8, 13, 14, 16, підтипів 1-1-1, 1-3-1, 3-3 застосовують літери української абетки, що збігаються за написанням з літерами латинської абетки. Така вимога обумовлена положенням пункту 1 Додатка 2 до Конвенції про дорожній рух, згідно з яким літери на реєстраційному номері ТЗ, який перебуває в міжнародному русі, мають бути великими літерами латинської абетки.
- Встановлення належності літеросполук не пов'язане з територіальними розташуваннями останніх, а обумовлене порядком розташування літер в українській абетці.
- Не використання логічних літеросполук ВІ (для Вінниччини), ВО (Волинської обл.) тощо пояснюється тим, що серед перших двох літер назв більшості регіонів України є такі, яких немає в латинській абетці (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Черкаська, Чернівецька області).
Чому не змінити на більш логічні номери в тих областях, перші літери назв яких збігаються з латинкою в ГСЦ МВС не пояснили.
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