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Нові номерні знаки на авто в Україні: чому виникла плутанина

8 серпня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Нові номерні знаки на авто в Україні: чому виникла плутанина
Водії скаржаться на нелогічність нових номерів на авто. Фото: brovary.net.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Реформа автомобільних номерних знаків, які позначають адміністративно-територіальну приналежність машин, створила для водіїв не аби яку плутанину. Хто та навіщо це зробив.

Про це написав Telegraf.

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Водії звертають увагу на нелогічність маркування номерів авто, які не відповідають назвам областей. Наприклад:

  • Київська обл. — АІ;
  • Житомирська обл. — АМ;
  • АР Крим — АК;
  • Запорізька обл. — та АР;
  • Закарпатська обл. — АО;
  • Харківська обл. — АХ.

Автовласники кажуть, що логічніше було б використання регіональних комбінацій з українських літер, які збігаються з латинкою:

  • Вінницька обл. — ВІ (зараз — Полтавська обл.);
  • Волинська обл. — ВО (зараз — Тернопільська обл.);
  • Тернопільська обл. — ТЕ;
  • Харківська обл. — ХА;
  • Херсонська обл. — ХЕ;
  • Хмельницька обл. — ХМ.

Позиція ГСЦ МВД

Журналісти направили запит до Головного сервісного центру МВС з проханням роз'яснити ситуацію. Ось що відповіли поліцейські.

  • У 2019 році парламент вніс зміни до статті 34 ЗУ "Про дорожній pyx", згідно з якими єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них встановлюються нормативно-правовими актами МВС, а не державними/національними стандартами.
  • У 2021 році МВС видало спеціальний наказ №166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів", яким встановили нові вимоги до державних номерних знаків.
  • На знаках типів 2, 6, 8, 13, 14, 16, підтипів 1-1-1, 1-3-1, 3-3 застосовують літери української абетки, що збігаються за написанням з літерами латинської абетки. Така вимога обумовлена положенням пункту 1 Додатка 2 до Конвенції про дорожній рух, згідно з яким літери на реєстраційному номері ТЗ, який перебуває в міжнародному русі, мають бути великими літерами латинської абетки.
  • Встановлення належності літеросполук не пов'язане з територіальними розташуваннями останніх, а обумовлене порядком розташування літер в українській абетці.
  • Не використання логічних літеросполук ВІ (для Вінниччини), ВО (Волинської обл.) тощо пояснюється тим, що серед перших двох літер назв більшості регіонів України є такі, яких немає в латинській абетці (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Черкаська, Чернівецька області).

Чому не змінити на більш логічні номери в тих областях, перші літери назв яких збігаються з латинкою в ГСЦ МВС не пояснили.

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