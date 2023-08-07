В Україні тепер можна забронювати номерні знаки для авто: як це зробити

Номери для авто. Фото: auto.24tv.ua

З понеділка. 7 серпня в Україні стала доступна нова послуга для власників автомобілів. Йдеться про сервіс попереднього вибору та бронювання автомобільних номерів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Бронювання номерних знаків для авто

За словами міністра, починаючи відсьогодні, українці можуть скористатися новим сервісом, що надає можливість вибору та резервування бажаного автомобільного номера. При цьому послуга надається залежно від категорії транспортних засобів.

Проте існує ключове обмеження — для одного транспортного засобу громадянин може замовити та отримати лише один номерний знак. Сервіс доступний через Електронний кабінет водія.

Клименко уточнив, що термін бронювання становить 10 календарних днів. Після закінчення цього періоду замовлення автоматично скасовується.

"Це ще один напрямок до реалізації перереєстрації автомобілів в онлайн-форматі у майбутньому", — підсумував глава МВС.

Нагадаємо, що експерти назвали п'ятірку автомобілів, на які через корозію кузова найчастіше скаржаться автовласники. Перша трійка у рейтингу не викликає великого подиву, а ось 4-5 місця дещо приголомшили.