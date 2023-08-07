Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні тепер можна забронювати номерні знаки для авто: як це зробити arrow

В Україні тепер можна забронювати номерні знаки для авто: як це зробити

7 серпня 2023 23:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні тепер можна забронювати номерні знаки для авто: як це зробити
Номери для авто. Фото: auto.24tv.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З понеділка. 7 серпня в Україні стала доступна нова послуга для власників автомобілів. Йдеться про сервіс попереднього вибору та бронювання автомобільних номерів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Читайте також:

Бронювання номерних знаків для авто

За словами міністра, починаючи відсьогодні, українці можуть скористатися новим сервісом, що надає можливість вибору та резервування бажаного автомобільного номера. При цьому послуга надається залежно від категорії транспортних засобів.

Проте існує ключове обмеження — для одного транспортного засобу громадянин може замовити та отримати лише один номерний знак. Сервіс доступний через Електронний кабінет водія.

Клименко уточнив, що термін бронювання становить 10 календарних днів. Після закінчення цього періоду замовлення автоматично скасовується.

"Це ще один напрямок до реалізації перереєстрації автомобілів в онлайн-форматі у майбутньому", — підсумував глава МВС.

Нагадаємо, що експерти назвали п'ятірку автомобілів, на які через корозію кузова найчастіше скаржаться автовласники. Перша трійка у рейтингу не викликає великого подиву, а ось 4-5 місця дещо приголомшили.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз